近日政府部门发文，鼓励发展新个体经济，支持微商电商等多样化自主就业。在线新经济蓬勃发展势头迅猛，挑战与机遇并存，如何用人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等智能交互技术赋能在线新经济？作为一名拥有 20 年经验的互联网连续创业者，李煜嗅到了商机，2019 年他创办了中小企业联合创业平台——各店，通过线上线下融合发展，包含线上小程序和店铺管理 App，线下万销社群。着力推进智能交互技术集成创新、业态模式创新、服务创新和管理创新，让个人和企业可以开设自己的网店。

在多年的创业过程中，李煜曾创办云教育，将云计算应用在教育领域，应用于 3000 所学校。2013 年他创办 “突唯阿”，将响应式技术应用于自助建站，服务了七万多家企业。他见证了许多小企业的倒闭，深感小微企业经营的不易，尤其是大品牌的垄断下，让小品牌企业难以为继。“我们看 618 或双 11 的交易数据，基本每个品类的销售量前十名的品牌就占了交易量的百分之九十以上，而对于同品类的小微企业基本上没什么销路。” 各店的创始人兼 CEO 李煜跟我们分享说。“近几年，随着社交电商的发展，我们觉得私域流量是拯救中小品牌的路径，它的分散性不太容易被超级品牌或公司占领。” 李煜说道。

如何为在线新经济开启新业态新模式？与普通的电商平台不同的是，各店上的商家和分销者可以 “共享商品”。李煜介绍各店提供的是去中心化服务，商户不用投入巨额广告费拉流量，而是店与店之间联合，互为供销关系。“每位店主既是供货商，又是分销商，同时也可以是消费者”，即供货方有货想要分销时，便可以一键上传到各店的 “供销站” 中，店主可以在其中选择想要销售的产品到自己的店铺，然后通过朋友圈或社群分销出去。据其介绍，目前各店的 “供销站” 已有两万多件商品在售。

李煜介绍，各店着力营造产业发展新生态，开放平台资源，不为平台导客户，保护商家的客户不外流，从而维护自己的人脉圈平台也提供社群、圈子、市场等多种社群社交推广支持，例如各店为店主们建了十几个线上交流群，各位店主可以把自己想要分销的产品发到群中进行展示介绍，看中商品的其他店主便可以上架到自己的店铺中售卖；线下各店创办了线下社群 “万销社”，帮助店主线下交流对接展示商品进行自由对接。其介绍，代理的所有商品由其店主一件代发、自动分账，不用代理商家压货、囤货，免代理费。另外其介绍，各店作为研发与功能转化型平台，还创造了 “接龙购” 的功能，包含团购、群接龙、秒杀、砍价、分销等功能于一体，即在规定的时间内发起团购，人数越多，商品的单价越低。李煜提到，前段时间各店发起的爱心助农的线上接龙活动，帮助一位农户在一天时间内接单 179 份，售卖出 1800 斤橙子。

为大幅降低个体创业者成本，各店收取的费用低廉，通过大数据和人工智能帮助适合的货匹配给分销商，其中平台收取 1% 交易提成，其中微信收 0.6%，各店收 0.4% 。对于交易环节的把控，李煜介绍各店的交易在银行监管下进行。资金根据各方收入自动分账结算。申请提现后资金从众邦银行划转至各自银行账户。

据介绍，各店自从去年 10 月 1 号上线以来，已经注册了近 6000 家商户，在售商品有 2w+。另外还将帮卖助农当做 “本职工作”，李煜介绍，目前各店销售的产品种类大多数以农产品为主，尤其是今年疫情以来，很多地区的农产品滞销，通过社交电商的形式可以帮助更多的农户获得最大的收益。其介绍，各店正在计划推出 “千县万社” 的计划，他们将与 1000 个县来谈合作上架农产品到各店上去分销。

“不为大牌发声，只为小微谋利” 李煜说，以利国利民为宗旨，希望各店能够打造在线新经济的新模式、新样板。目前全国有 2000 多万小微企业，7000 多万个体户，将他们联合起来，让营收更有保障，才能逐步带动中小微企业的发展，从而为为增加就业机会创造更多空间。