Google 的最新实验项目是一个视频购物平台，旨在通过 90 秒时间向消费者介绍新品。这个名为 “Shoploop” 的产品是 Google 内部研发部门 Area 120 的新项目。

Shoploop 创始人 Lax Poojary 说，交互式购物的新主意，是受当今消费者在考虑购买时如何结合使用社交媒体和电商网站而启发。例如，用户会在 Instagram 之类的社交媒体应用之间跳来跳去，然后前往 YouTube 观看教程或演示，然后，如果他们喜欢产品，则会实际进行购买。

Shoploop 上的购物体验是交互式的。用户不仅可以浏览图像和文字，还可以观看视频，在这些视频中创作者展示指甲贴、美发产品或化妆品。该实验小组表示，他们先从化妆品、护肤品、没发和指甲等类别的产品开始，并与市场中的应用程序内容创作者、发行方和商店平台合作。

目前，创作者为展示的内容制定自己的品牌交易流程，Shoploop 自身未从中获利。

Shoploop 的体验类似于观看 YouTube 教程，当消费者找到他们喜欢的产品时，可以将其收藏，或单击以跳转到商家网站以完成购物流程。应用程序还允许用户关注喜爱的 Shoploop 创作者，并支持分享视频。

Shoploop 目前已经在移动设备上推出，感兴趣的话可以用手机访问 shoploop.app。

题图：TechCrunch