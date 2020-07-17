针对央视 “315” 曝光的广告乱象，趣头条今天发布了整改举措，表示即日起开展对平台广告联盟的代理商全面核查和整改，严格规范代理商合作机制和流程，对有问题的代理商立即停止合作。同时，第一时间对广告运营负责人作停职处理。

该公司的整改举措还包括：配合主管部门调查，成立广告生态治理专项工作组，组织公司技术、产品、审核、商业化、法务、财务等部门调取数据，追根溯源；加强广告审核力度；利用 “蓝军” 手段对广告生态进行监督和自查；面向全社会征集广告监督员，邀请广大用户成为趣头条的广告监督员，为趣头条广告提供全面监督，同时在趣头条 app 首屏设置广告问题投诉入口，用户若发现广告问题可随时提交；向全社会公布监督邮箱 ad-tousu@qutoutiao.net。

7 月 16 日晚，央视 “315” 晚会曝光了趣头条广告乱象，记者调查发现，没有提供任何资质，网赚广告就能轻而易举登上趣头条，赌博平台甚至可以 “变装” 逃避监管。

情况被曝光后，趣头条发表声明称，公司高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。