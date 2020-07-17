印度教育科技公司 Vedantu 宣布完成 D 轮融资，价值 1 亿美元。本轮融资由纽约对冲基金 Coatue Management 领投，现有投资者 Tiger Global、GGV Capital、Westbridge 和 Omdidyar 跟投。本轮融资过后该公司估值达到 6 亿美元。

今年 4 月，Vedantu 刚刚完成了 700 万美元的融资。当时这家总部位于班加罗尔的公司在韩国基金 KB Global 的 C+轮融资中估值为 2.8 亿美元。

Vedantu 在 2019 年 8 月完成了 Tiger Global 领投的 C 轮融资，从那时起，这家成立 9 年的初创公司开始走上快速发展的道路，现在他们已经和 Byju’s 和 Unacademy 并列印度三大教育技术创业公司。

除了为 K12 学生提供直播辅导课程外，Vedantu 还拥有 NTSE、PSA、KVPY、IMO、JEE Mains 以及其他竞争性考试的直播和互动课程等功能。

大流行期间教育科技需求旺盛，这次的 1 亿美元投资将是 Vedantu 的一针强心剂。

目前印度 K-12 教育领域的竞争已经进入白热化，Byju’s 占据主导地位，其次是 Toppr 和 Vedantu。Facebook 投资的 Unacademy 通过收购 Mastree 的控股权，加入 K-12 战局，并且正在进行估值 12 亿美元的新一轮融资，而谷歌投资的 Cuemath 也在进行融资。

Vedantu 在过去的三个月里增加了 100-150 万名学生，因为在过去的几个月里，教育机构都处于关闭状态，学生们都在依赖电子学习。在停课期间，它的流量、收款和收入也骤然增加。仅在 4 月份，其收入就增长了 80%，并新增了 650 万名学习者，涵盖 K-12 和竞争性考试，包括 JEE 和 NEET 。

根据数据智能平台 Sensor Tower 的数据，6 月份 Vedantu 在 Google Play Store 上的月活跃用户约为 470 万。Unacademy 录得最高月活为 1580 万，而 Byju’s 和 Doubtnut 在上个月获得 980 万和 580 万活跃用户。

Vedantu 在之前的几轮融资中已经筹集了超过 1 亿美元的资金。截至目前，其早期投资者 Accel 持有该公司最大的股份，为 16.75%，其次是中国的好未来集团，该集团持有该公司 14.35% 的股份，Tiger Global 和 Omidyar Network 分别拥有 13.69% 和 12.66% 的股份。