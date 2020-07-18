“智能仿生手给我打开了另一扇窗，缩短了我和常人之间的距离，包括生理和心理的。”80 后上海画家张粤成，天生左手缺失，现在，人工智能改变了他的生活。

去年，张粤成通过长宁区残联的朋友知道了上海傲意信息科技有限公司（傲意科技）研发的 OHand 智能仿生手，今年初完成了义肢安装。现在，他可以用自己如同 “钢铁侠” 般的机械手喝水、打伞、拿东西，甚至作画和教授学生。

7 月 16 日，傲意科技向上海市残疾人福利基金会捐赠 24 个 OHand 智能仿生手，共同开展 “乐善助残·最好有手” 公益活动，为上海 24 位上肢缺损者提供免费安装及无忧售后。同时，正式启动傲翼智能康复之友群。

据介绍，上海傲意信息科技有限公司成立于 2015 年，专注于为残疾人和老年人提供高性价比的康复和辅具产品。团队通过 3 年时间研发了神经接口智能仿生灵巧手义肢 OHand 产品，所有手指可单独控制和运动，可模仿人手做出 20 多种手的动作，并通过肌电神经传感器阵列和 AI 技术实现用户控制意图的识别，实现更精准和易用的义肢使用体验。目前，OHand 产品已完成全部 40 多套模具的制作，产品实现批量生产，并已获得国康中心的质量检测报告，进入到市场推广阶段。

这次傲意科技捐赠的智能仿生手 OHand，每个价值 10.8 万元，总价达 259.2 万元，并承诺免费为每一个受赠者安装。捐赠现场，画家张粤成和大学生庞启龙作为 OHand 的早期用户，自如地演示喝水、写字、打伞、握手等一系列动作。

“坚持科技改变生活的理念，动员高科技企业来支持发展优质的康复服务，是我们基金会这几年的工作重点。” 本次活动主办方之一、上海市残疾人福利基金会秘书长刘建华在致辞中说到，并对傲意科技表达了感谢。近年来，上海市残疾人福利基金会在本市多家科技公司的爱心支持下，为本市的残疾人募捐到了大量的科技康复器材，在康复器材的圈子里形成了较大的影响。

据刘建华秘书长介绍，目前中国残疾人总数约为 8500 万人，其中肢体残疾约 2400 万人。这部分人约占比 29%，是残疾人中最大的群体，其中上肢残疾人约有上千万人之多。因为遭遇先天缺陷、疾病及意外伤害导致的上肢缺损者，在生活和工作中遇到了难以想象的困难，平时穿衣、吃饭等日常生活都是极大挑战。为他们安装智能 “手”，不仅是他（她）和亲属梦寐以求的愿望，也是科技工作者和社会工作者的责任。

“接下来，傲意科技将会继续在各地进行 OHand 智能仿生手的公益活动，为更多残疾人士带去方便，在科技的帮助下，感受生活的便利和社会关心。”OHand 智能仿生手开发者和傲意科技创始人倪华良表示，未来，傲意科技将继续在 OHand 智能仿生手的科研生产方面进行深耕，包括调整产品大小，提升防水、弯曲和旋转腕关节、更精确的 AI 算法等，不断提高精准的体验感觉。