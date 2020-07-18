今日，充电产品创业公司 SHARGE 闪极在深圳召开产品发布会，会上闪极发布了一款 100W 氮化镓四口充电器，在此之前闪极已经发布了一款 90W 氮化镓三口充电器。前魅族副总裁李楠发布微博，表示认可产品，并投资了闪极。

自从小米在手机发布会上推出了超小体积的 65W 氮化镓充电器之后，氮化镓充电器被越来越多的人所熟知。氮化镓充电器拥有小体积、大功率、高功率密度的优点，从目前的市场局势来看，许多手机厂商已经在新发布的手机中标配了氮化镓充电器，这也意味着氮化镓将逐渐成为市场的主流配置。

据介绍，此次闪极发布的 100W 氮化镓四口充电头最高输出功率达 100 瓦，达到了 PD 快充协议的上限，能够为苹果 MacBook、小米、惠普、戴尔、华为等品牌多款笔记本供电，同时，它还是市面上融合了几乎最多手机快充协议的充电器。此外，此次发布的充电头能够支持 100-240V 宽幅电压，适配多个国家的电压标准，出门旅行无需再因电压问题携带转换接头。

从行业趋势来看，高功率小尺寸的充电头是未来主流趋势，但小尺寸高功率会令充电头散发的热量无法散去，从而造成发热急剧增加，严重的甚至会产生起火现象危及安全。氮化镓元器件则由于拥有非常高的充电效率，能量损失很小，发热便大幅度降低，故能够做到非常小的尺寸。本次闪极发布的 100W 氮化镓四口充电头尺寸仅相当于 MacBook 官方配备 87W 充电器体积的一半，是目前市面上功率密度最大的充电器产品。