支付宝保险平台今日宣布开放宠物鼻纹识别技术，并联合大地保险、众安保险将这一技术第一次应用于宠物保险。这也是支付宝保险平台第一次上线针对人类以外的医疗险产品。

这款 “宠物险” 目前可接受猫、狗两大类宠物投保。投保时，支付宝保险平台根据鼻纹信息为宠物建立专属电子档案，理赔时，刷鼻纹核实宠物身份就可一键完成理赔。

据悉，宠物鼻纹识别技术的识别成功率超过 99%，未来还有望运用于城市宠物管理、宠物走失等场景。

宠物的鼻纹类似人类的指纹，不会随着它们的成长而发生变化，具有唯一性和不变性。这意味着，世界上不会有两只鼻纹一模一样的猫或狗。因此，支付宝开放的鼻纹识别技术，很可能对宠物 “电子身份证” 建立、城市宠物管理产生较大影响。

一位宠物行业人士表示，“目前，在宠物体内植入芯片，是建立宠物电子身份证、城市宠物管理的主流方式，但因为难度大、成本高、宠物体验差，普及率并不高。鼻纹识别技术准确度高、操作简单、体验好，可以大大降低建立宠物电子身份证的门槛，提升城市宠物管理的效率。”

除了城市宠物管理外，鼻纹识别技术未来还可广泛应用于宠物寻找、宠物保险、宠物医疗等应用场景。以宠物走失为例，路人可以通过鼻纹识别了解宠物信息、联系主人。这一技术的出现，有望让城市宠物管理有望快速数字化。