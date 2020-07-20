2020 年过了一半，东南亚的食品和零售科技初创公司已经筹集了 3.5 亿美元，离 2019 年全年 4.23 亿美元的融资额仅一步之遥。新加坡食品科技创投 Agfunder 日前收集了来自 Crunchbase 的公开数据，得出了上述结论。

2019 年开始，食品、农业科技和零售初创公司开始大批量出现，这提现在 2019 年相关行业融资的类型里：99 笔投资里有 63 笔是种子轮投资，A 轮则占了 20 笔。今年的大流行很可能让这个行业更加繁荣。

在这些获得融资的公司里，有利用计算机视觉技术帮助品牌和零售商分析店铺布局和顾客行为的 Trax；有印尼的咖啡连锁店 Kopi Kenangan 和 Fore Coffee；无人机分析软件 Aerodyne；泰国在线餐饮连锁 Dahmakan；为小微店铺打造数字化平台的印尼公司 Warung Pintar；印尼在线杂货食品批发平台 Limakilo；新加坡的人造肉公司 Shiok Meats。

同类型下不同公司的业务非常多样，说明这些行业还未出现一家独大的情况，对创业公司来说也就有不少的机会。这些公司既可以做开创者，也可以为没有数字化的领域搭建在线平台来吸引企业或消费者。

注：本文的英文版首次发布于 TechNode Global，点此阅读。