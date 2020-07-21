出口商品的物流实现 “秒级” 通关，商家货品在当地的仓储全免费，提供符合当地市场需求的选品策略……7 月 21 日，Lazada 为国内中小企业拓销印尼市场推出海外仓出口政策。

自阿里巴巴今年 4 月启动 “春雷计划”，Lazada 推出降低运费、物流提速、新商家孵化等扶持政策。7 月，随着跨境出口新政策的实施，Lazada 利用 LGF 海外仓（Lazada Global Fulfillment）模式在马来西亚、新加坡、印尼等市场陆续推出有针对性的专项出口政策。

作为东南亚消费人群最多的国家，印尼这一新兴的电商市场潜力巨大。印尼消费者偏爱中国的 3C 和家电产品，像扫地机器人、咖啡机、除湿机这类的小家电，平板电视这样的大家电的需求增长非常快。

为此，Lazada 为国内商家提供了有针对性的选品策略。深圳扫地机器人品牌 ILIFE 在今年 6 月备货至印尼海外仓，月销百万。

降低成本提高效率一直是内中小企业出海最重要命题，Lazada 在印尼海外仓实行 0 仓储费的优惠政策，所有国内商家商品入印尼海外仓均免收仓储费，这一优惠政策将至少持续到今年底。

随着 7 月 1 日海关总署跨境出口 B2B 新政正式实施，Lazada LGF 海外仓模式再提速，国内中小企业商品发往印尼海外仓，可简化申报、便利通关，通关时间从平均两天提升到 “秒”，出口物流实现大提速。半个多月，已有上百个中小商家体验了 LGF 模式的 “秒通关”。

解决提前备货、快速代发货的海外仓是提升时效性的有效模式，也是国家重点鼓励的创新项目。LGF 是 Lazada 联合菜鸟在东南亚搭建的以中国中心仓为枢纽，以东南亚多国海外仓为站点的全新海外仓网。

LGF 是国内卖家出口东南亚普遍选择的海外仓模式，实现海外仓内商品存储、拣货、打包、发货、配送一站式服务。目前，Lazada 已在马来西亚、新加坡、印尼等国家部署海外仓模式，为国内商家提供跨境仓储服务。