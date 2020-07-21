总部位于新加坡的科技初创公司 Insider 今天宣布在 C 轮融资中筹集了 3200 万美元。本轮融资由美国 Riverwood Capital 领投，现有投资者红杉印度跟投。

C 轮之后，该公司的融资总额达到 4700 万美元，跟投本轮融资的有 Wamda Capital 和 Endeavor Catalyst。Insider 表示，将利用这笔新资金投资人工智能，并继续布局全球范围内的销售和营销计划。

Insider 于 2012 年在伊斯坦布尔成立，2017 年迁至新加坡。这家软件即服务公司表示，其人工智能平台可以让企业的营销人员连接客户数据，预测未来行为，并向客户提供个性化体验。

目前，Insider 的客户包括优衣库、新加坡航空、玛莎百货、雅诗兰黛、维珍、三星、家乐福、多米诺、丰田、新闻周刊、雅芳、CNN、安联和宜家。

Insider 上一次在 2018 年的 B 轮融资中筹集了 1100 万美元，由红杉印度领投。

除了投资人工智能之外，该公司表示将利用额外的资金来增强其平台的能力，并为其研发团队雇佣更多的工程师。

该公司一个值得注意的方面是，其 50% 的高管是女性。首席执行官 Hande Çilingir 被 Crunchbase 评选为美国以外的顶级女性 CEO 之一。