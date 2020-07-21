原创动画内容开发公司重力聿画日前完成了 2000 万人民币 Pre-A 轮融资，由艾莫基金领投，弘毅投资、微光创投、盛景嘉成跟投。此前，重力聿画也曾获得青锐创投、华盖资本及创享投资数百万元天使轮融资。

重力聿画创立于 2016 年，公司名字用 “動畫” 二字拆分为 “重力聿画” 四个字，创始人朱宇辰及团队核心成员均毕业于北京电影学院动画专业，公司初期的主要业务主要为传统原创动画内容制作及运营。2019 年 7 月，重力聿画进入短视频内容领域，开发了美食类动漫 IP《我是不白吃》，目前上线不满一年，全网积累粉丝超 2000 万，获赞 3 亿，全网播放量突破 40 亿。

2019 年，重力聿画看到了短视频行业中的流量红利，开始了短视频动画内容模式的研究。重力聿画抓住市场空白，快速策划了定位于 “喜剧”“知识”“美食” 为核心的《我是不白吃》，一周内便做出了 50 集内容。第一集《油条》视频上线后，当天播放量就达到了 400 万，点赞达 20 万。不到 2 个月，《我是不白吃》的抖音粉丝达到了 100 万，快手粉丝达到 50 万。

在内容铺垫的同时，重力聿画也在打造和整合自身基于电商、食品供应链资源的商务能力，为《我是不白吃》的商业化打下了基础。不白吃的第一条商业视频是和上好佳合作，前半部分视频讲述薯片的历史，后半部分为上好佳做带货。很快，《我是不白吃》的带货能力就屡创新高，很多品牌没有接触过动画短视频带货，选择合作尝试。

今年 3 月，在短视频带货数据一路高走的同时，重力聿画开始进军直播。重力聿画推出了动画虚拟主播加真人助理的直播模式。我是不白吃抖音直播首秀观看人数达到了 312 万，峰值在线超过 4 万人，单场直播涨粉 12 万；新抖数据显示，“我是不白吃” 一共直播了 49 场，其中 43 场直播都涉及到了带货，最高单场 GMV 达到 866.9 万。

在第一个 “不白吃”IP 稳定后，重力聿画已经开始建设 “不白家族”，目前不白吃的姐姐《我是不白用》已经上线。与不白吃不同，我是不白用瞄准了家居、日化、小家电这一品类，主打年轻女性的下沉市场。除此之外，重力聿画即将在各大消费垂类的内容布局，建立内容矩阵。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。