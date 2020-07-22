印尼供应链融资服务初创企业 AwanTunai 已筹集到 2000 万美元，由私募债投资者 Accial Capital 领投。

本轮融资资金将用于扩大供应商融资以及其库存采购融资产品 AwanTempo。

AwanTunai 成立于 2017 年，通过与供应商合作，为小型零售商提供货源采购服务。今年 5 月，AwanTunai 获得了印尼金融服务管理局（OJK）颁发的金融科技贷款许可证（Fintech Lending Licence）。

对于印尼六千万小商户来说，现金仍然是主流。传统上，信用系统不健全往往对商户的贷款产生障碍。

AwanTunai 由 Dino Setiawan、Windy Natriavi 和 Rama Notowidigdo 于 2017 年创立，过与供应商合作，为小型零售商提供货源采购服务，同时将印尼的线下快速消费品和食品供应链数字化。

基于商户交易数据，并对信用表现进行预测，AwanTunai 可为小微商户提供额度不等的信用额度，使之可以灵活支付货款。

2017 年，AwanTunai 获得 430 万美元的 A 轮融资，由 Insignia Venture Partners 和 AMTD 集团领投。