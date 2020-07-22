工信部日前发布了《2020 年上半年通信业经济运行情况》。数据显示，截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.95 亿户，同比增长 0.6%。其中 4G 用户数为 12.83 亿户，同比增长 4.2%，在移动电话用户总数中占比为 80.4%，占比较一季度提高 0.2 个百分点。

截至 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.65 亿户，同比增长 7%，比上年末净增 1573 万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户 4.34 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 93.2%。100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.04 亿户，占总用户数的 86.8%，占比较一季度提高 1.5 个百分点；随着千兆宽带服务推广加快，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 267 万户，比上年末（87 万户）净增 180 万户。

截至 6 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 11.06 亿户，同比增长 32.7%，比上年末净增 7812 万户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达 21.1%、18.2%、21.4%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.04 亿户，同比增长 7.9%。手机上网用户数达 13.2 亿户，对移动电话用户的渗透率为 82.8%，较上年末提升 0.6 个百分点。

上半年，移动互联网累计流量达 745 亿 GB，同比增长 34.5%；其中，通过手机上网的流量达到 720 亿 GB，同比增长 30.4%，占移动互联网总流量的 96.6%。6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 10.14GB/户，同比增长 29.3%，比上年 12 月份高 1.55GB/户。

上半年，移动电话去话通话时长完成 10740 亿分钟，同比下降 10.3%，降幅较一季度收窄 6.6 个百分点；固定电话主叫通话时长完成 498 亿分钟，同比下降 18.9%，降幅较一季度收窄 8.5 个百分点。上半年，全国移动短信业务量同比增长 24.3%，增速较一季度回落 14 个百分点；移动短信业务收入同比下降 4.2%，降幅较一季度扩大 3.5 个百分点。