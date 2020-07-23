7 月 23 日，蚂蚁集团董事长井贤栋宣布，蚂蚁区块链正式升级为 “蚂蚁链”，“蚂蚁链将秉持蚂蚁集团 16 年来以科技解决信任问题的初心，重构数字经济的信任体系，让区块链像移动支付一样改变生产和生活。”

井贤栋在发布会上分享了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第 1 名；在应用上，蚂蚁链已经助力解决了 50 多个实际场景的信任问题；在商业上，蚂蚁链目前每天 “上链量” 超过 1 亿次。

其中，“日上链量” 数据此前从未有公司对外披露，这一数据相当于在区块链领域的 “日活”。2019 年，蚂蚁集团副总裁、蚂蚁链负责人蒋国飞曾经指出，上链量将是衡量数字经济繁荣程度的重要指标。

“16 年来，蚂蚁最重要的产品就是建立信任，” 井贤栋指出，2015 年，蚂蚁集团投身区块链，相信区块链可以重构数字时代的信任体系，希望区块链能像移动支付一样去改变数字时代人们的生产和生活。

在蒋国飞看来，蚂蚁链的全新启航，将加速推动区块链从前沿技术发展成科技产业，通过蚂蚁链对商业的理解，技术的沉淀和生态的构建，推动区块链技术平民化，给消费者、给小微企业、给整个互联网产业创造真实的价值。“蚂蚁链的愿景是致力于构建全球最大的价值网络。” 蒋国飞说。