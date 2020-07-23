移动数据和分析平台 App Annie 于今日发布 2020 年二季度中国厂商应用出海收入 30 强榜单，中国厂商在海外表现强劲，二季度 PUBG MOBILE、《万国觉醒》和《荒野行动》仍然位居出海收入前三强。

榜单中第 14 名《放置少女》已经在日本上线超过三年，收入在六月迎来历史新高。放置卡牌的玩法，结合二次元人物和三国历史题材，这款游戏在日本男性用户中的受欢迎程度不言而喻。App Annie Intelligence 数据显示，其男性用户比例高达 70%，玩家同时偏好的其他游戏也大多属于历史题材。同时，通过 App Annie Intelligence 可以发现，其广告投放力度和素材多样性也在二季度有所增加，强调放置玩法、换装、养成、剧情等元素。

近年来，女性向游戏的市场盛况空前，市场规模在过去三年来实现翻倍。以 Chapters-Interactive stories 为代表的互动小说类游戏在美国女性向游戏市场占近 60% 收入，日本则主要由养成类为主，例如榜单中的第 21 位 Ensemble Stars Music。近期，常被认为局限于港澳台东南亚区域的宫斗游戏开始在日韩甚至欧美市场获得相当比例的收入，如榜单中的第 30 位《叫我万岁爷》。