夏季到来，2020 年也推进到第三个季度。这个时间节点，正是市场卡位最重要的阶段，也是各大汽车厂商将自己的产品推向市场的重要节点。这篇文章，我们就把夏季近期上市的新能源车做一个大盘点，让大家感受到新能源车整个行业的滚滚热浪，以及迎面而来的加速感。

比亚迪新能源旗舰轿车汉正式上市，创 21 项之最

比亚迪宣布 “全球超安全智能新能源旗舰轿车” 汉正式上市，上市车型包含三款汉 EV 和一款汉 DM。全国综合补贴后，汉 EV 超长续航版豪华型售价 22.98 万元、汉 EV 超长续航版尊贵型售价 25.58 万元、汉 EV 四驱高性能版旗舰型售价 27.95 万元；汉 DM 四驱性能版豪华型售价 21.98 万元。

其中，汉 EV 超长续航版豪华型和汉 EV 超长续航版尊贵型 NEDC 综合工况纯电续驶里程为 605 公里；汉 EV 四驱高性能版旗舰型百公里加速 3.9 秒，是中国加速最快的量产新能源轿车；汉 DM 四驱性能版豪华型百公里加速 4.7 秒，是中国加速最快的插电混动轿车。

汉基于 “全面均衡领先、全生命周期安全” 的开发理念打造，在各项产品性能上创造了 12 项全球之最、9 项中国之最，树立了新能源汽车的安全、性能、豪华标杆。

在性能方面，作为全球首款搭载高性能高集成碳化硅 MOSFET 电机控制模块的轿车，汉 EV 四驱高性能版旗舰型零百公里加速仅需 3.9 秒，是中国加速最快的量产新能源轿车，同时还实现了 32.8 米的全球同级别新能源轿车百公里制动最短距离、80 公里/小时的中国中大型轿车麋鹿测试最佳成绩。汉 EV 超长续航版的 NEDC 综合工况纯电续驶里程可达 605 公里，并凭借全球新能源车最高的能量回收效率、中国同级别量产车最低的风阻系数、双银镀膜挡风玻璃等节能降耗措施，创造出满足消费者真实使用场景的长续航。作为中国加速最快的插电混动轿车，汉 DM 四驱性能版豪华型零百公里加速只需 4.7 秒，提供 81 公里的 NEDC 综合工况纯电续驶里程和超过 800 公里的综合续驶里程，并提供纯电、并联、串联、高速、能量回收五种动力模式选择。

汉的上市还为中系车、新能源车确立了豪华标杆。汉整体基于 Dragon Face 设计语言打造，外观造型采用双龙并型·性能美学设计语言，内饰采用环抱式品格设计语言。Dragon Face 凌厉前脸、蛟龙入海流线侧身、贯穿式龙爪尾灯等设计，烘托出中大型轿车的豪华气质。内饰设计以豪华为骨、传统为韵，左右对称的品字形布局营造出和谐大方的中式豪华内涵。内饰材质工艺、色彩纹理把握有度，Nappa 真皮、天然真木、真铝等高级材质恰到好处的使用，体现了中式豪华对尊贵、优雅、自然的独特追求。

欧拉白猫正式上市，最大 401km 续航

它定位的是一台四门电动小车，车辆三围尺寸：3625*1660*1530mm，轴距 2490mm。欧拉白猫采用了两款永磁同步电机，不同续航电机的参数有所差异，360km 续航的版本电机输出功率 35kW；401km 续航的版本则为 45kW。

而电池方面，白猫采用的是宁德时代三元锂电池，401km 续航的电池能量密度达到 176Wh/kg，满足 IP67 电池防护。提供快充与慢充两种方式。前碰撞预警、车道偏离预警、自动紧急制动和前雷达这几项配置只有顶配车型才有。

日产发布全电动 Ariya，引领品牌进入新纪元

“日产 Ariya 即将为我们开启新的纪元，见证日产汽车迈向业务、产品、企业文化转型的新征程”，日产汽车公司首席执行官内田诚（Makoto Uchida）表示，“日产 Ariya 将引领日产汽车未来车型的发展，同时也传递着日产汽车郑重的承诺：成为可靠的合作伙伴”。

发布会上，日产汽车还发布新品牌标识。新品牌标识整体采用了黑色作为主色，保留了日轮和 “NISSAN” 字样，原本圆形的外框也改为平面的线条。

日产 Ariya 将作为第一款使用新版品牌标志的车型，并计划于 2021 年年中在日本市场销售，售价约为 500 万日元（约合 32.6 万元人民币）。2021 年计划面向欧洲、北美和中国市场销售。

吉普开启新纪元，Renegade 4xe 电动越野车开始销售

吉普（Jeep）插入式混合动力推进解决方案是电动汽车领域的最新布局，首先从 renegade 4xe 插入式混合动力汽车开始，增强其 SUV 系列的传奇越野能力。吉普车的最新发展充分体现了其自由，冒险，真实性和激情的核心价值。

吉普 Renegade 4xe 集中在效率，性能和责任感的支柱上。它将是有史以来最省油的吉普 SUV，新的 4xe 技术可在全电动模式下实现零尾气排放。效率不能以牺牲性能为代价。

吉普 Renegade 4xe 仍然忠实于其全地形运动，同时通过平滑的响应和加速提供了增强的道路驾驶体验。电动机产生的增加的扭矩以及以极高的精度进行调节的能力确保了在任何地形上均具有更大的四轮驱动能力，适合极端越野探险。

得益于插电式混合动力技术，混合模式下的二氧化碳排放低于 50g / km，并降低了拥有成本。但是，由于设计周期对环境的影响最小，因此吉普品牌对可持续性的关注远不止于此，甚至在这些车辆上路之前就已经开始。

玛莎拉蒂历史上的第一款电动汽车 Ghibli 吉卜力混合动力车

全新的 Ghibli 吉卜力混合动力车是玛莎拉蒂最雄心勃勃的项目之一，它迈出了坚实的一步，迈向了品牌新时代的一步。在吉卜力轿车上引入混合动力技术的选择并非偶然：该车型自 2013 年推出以来已生产了 100,000 多辆，完美体现了摩德纳制造商的性能 DNA。

实际上，玛莎拉蒂面临的挑战是在不改变品牌核心理念和价值观的情况下进入电气化世界。以创造最好的混合动力车。更重要的是，吉卜力混合动力车将保留玛莎拉蒂所有车型始终不渝的性能。

因此，新型吉卜力混合动力车的到来扩大了玛莎拉蒂的产品范围，如今玛莎拉蒂的产品更具竞争力，并能响应市场需求。

全新的 Ghibli 吉卜力混合动力车是玛莎拉蒂最雄心勃勃的项目之一，它迈出了坚实的一步，迈向了品牌新时代的一步。在吉卜力轿车上引入混合动力技术的选择并非偶然：该车型自 2013 年推出以来已生产了 100,000 多辆，完美体现了摩德纳制造商的性能 DNA。

实际上，玛莎拉蒂面临的挑战是在不改变品牌核心理念和价值观的情况下进入电气化世界。以创造最好的混合动力车。更重要的是，吉卜力混合动力车将保留玛莎拉蒂所有车型始终不渝的性能。

因此，新型吉卜力混合动力车的到来扩大了玛莎拉蒂的产品范围，如今玛莎拉蒂的产品更具竞争力，并能响应市场需求。

在外观上，蓝色代表三个标志性的侧面风道，制动钳和椭圆形的雷电，椭圆形将后叉包围在三叉戟中。同样的蓝色再次出现在车内，特别是在座椅的绣花接缝上。全新的吉卜力混合动力车还从新的前格栅开始引入了新的风格内容，重新设计的横条代表了音叉，这是一种发出极端纯净声音的音乐装置，并且还唤起了 Trident 符号本身。赛车的后部进行了重大改动，其中的灯组已完全重新设计，其灵感来自 3200 GT 和 Alfieri 概念车，其形状像飞旋镖。

混合动力技术利用汽车在行驶过程中积累的动能，将其回收并在减速和制动期间将其转化为电能，并将其存储在电池中。

创新的动力总成是摩德纳玛莎拉蒂创新实验室技术人员和工程师深入工程开发工作的成果，将内燃机（4 缸，涡轮，排量 2.0 升）与 48 伏交流发电机和一个附加发动机结合在一起打造电动增压器（e-Booster），由电池支持。

宝马 iX3：这款全新电动 SUV 将捍卫德系的荣光

新车纯电续航可达 500 公里，0-100 公里/时加速时间仅需 6.8 秒。根据官方公布的信息，iX3 采用了由华晨宝马动力电池中心二期生产的 811 型镍钴锰三元锂离子电芯。相比现有宝马电动车型，电芯的能量密度提高了 20%，电池包总容量约 80 千瓦·时，净容量 74 千瓦·时，电池包系统能量密度高达 154 瓦时/公斤，可为车辆提供高达 500 公里的零排放纯电行驶里程。

BMW iX3 采用了宝马 i 品牌专属设计语言，经典的双肾造型用蓝色阴影勾勒出轮廓，中间区域整体采用简洁并具有科技感的黑色面板设计出隐藏式半封闭构造，既能降低风阻，又保留进气降温功能。

得益于宝马在电动化领域的雄厚技术积累，BMW iX3 搭载的宝马第五代 eDrive 电力驱动系统在电池、电机、电控三大核心领域全面进化。在功率密度、续航里程、轻量化、小型化、模块化多维度的技术创新令 BMW iX3 在豪华品牌中领跑同级市场。第五代 eDrive 电力驱动技术是宝马集团开发电动化车型，面向未来可持续化发展的关键。未来，该技术还将应用于宝马 i4 量产版及宝马 iNEXT 量产版车型上。

大众带来全新 Tiguan eHybrid（插入式混合动力）车型

大众汽车发布了全新的，高度更新的 Tiguan 紧凑型 SUV，该车型在 2019 年成为该品牌和整个集团的最畅销车型，生产了 910,000 辆（累计超过 600 万辆）。

全面的更新包括新的内饰（MIB III 信息娱乐系统）和外观造型（更具肌肉外观），以及新的驾驶员辅助功能（如 Travel Assist 和 Predictive ACC）和舒适功能。但最重要的是，Tiguan 最终还将以名为 Tiguan eHybrid 的插电式混合动力版本推向市场。

新的 Tiguan 将配备最新一代的模块化信息娱乐系统（MIB3），标准的可配置数字仪表板和下一代个性化系统。MIB3 提供自然的语音控制，可轻松在设备之间切换的多电话配对以及无线 App-Connect。每个 Tiguan 都配备了大众数字驾驶舱，驾驶员可以通过它配置仪表显示。标配 8 英寸显示屏，顶饰型号将配备 10.25 英寸显示屏。还包括下一代个性化系统，以定制从驾驶员座椅和后视镜设置到驾驶员辅助系统首选项的功能。

铃木推出新款 ACROSS，拥有混合动力版

铃木发布了新款 ACROSS，这是一款坚固耐用的运动型 SUV，配备先进的插电式混合动力系统和 E-Four 电子 4×4，具有功能强大，造型时尚的现代 SUV，性能毫不逊色。

ACROSS 是丰田汽车公司根据丰田与铃木之间的合作商业协议提供的第一款车型。定于 2020 年秋季在欧洲开始销售。新款 ACROSS 旨在以坚固的多边形车身脱颖而出，该车身结合了 SUV 特有的韧性和带有大开口格栅的运动型前脸。

SUV 由高度复杂的插电式混合动力系统提供动力，可提供卓越的燃油效率和低二氧化碳排放量，并具有快速响应和平稳加速的特性。它配备了 E-Four 电子 4×4 系统，可确保高效，高效的 4×4 性能，即使在湿滑的条件下也能令人信心十足地激发操作和控制。

ACROSS 的内部环境旨在营造一种舒适，豪华和驾驶自信心的感觉。整车上精心制作的优质内饰和配饰以仪表板和车门饰板上的软垫为辅。9 英寸触摸屏显示屏可与 iPhone 的 Apple CarPlay，兼容的智能手机的 Android Auto 和 MirrorLink 一起使用，进一步增强了驾驶员和乘客的体验。

ACROSS 的插电式混合动力系统可提供无与伦比的燃油经济性和平稳的加速性能，二氧化碳排放量仅为 22g / km。插电式混合动力系统的核心是强大的前置电动机，该电动机在低速时可提供强劲的扭矩，并与强大的 2.5 升汽油发动机结合使用，可在较高速度时快速加速。电动机的最大输出功率为 134kW，扭矩为 270Nm，其能量来自安装在地板下方的 18.1kWh（50.9 Ah）高容量锂离子电池。

雪铁龙全电动掀背车 C4 上市，电动家族成员再度壮大

继成功推出 SUV 进攻之后，C3 Aircross SUV 和 C5 Aircross SUV 推出之后，雪铁龙已准备好将其产品战略推向下一阶段，并将重点放在两厢车市场上。新款 C4 代表了雪铁龙的新一代紧凑型掀背车，其灵感来自客户及其各种驾驶方式。

在任何情况下，100％的电动机都是强大而充满活力的。它的功率为 136 hp，可立即提供 260 Nm 的扭矩，在运动模式下，其 0-62 mph 的时间为 9.7 秒，最高时速为 93 mph（150 km / h）。50 kWh 电池组的额定电压为 400 V 高压锂离子电池。为了让您高枕无忧，对于 70％的充电容量，电池保修为 8 年或 100,000 英里。

全球首款燃料电池重型卡车开始投放市场

现代汽车公司今天将世界上第一批大规模生产的燃料电池重型卡车现代 XCIENT 燃料电池卡车的前 10 台运往瑞士。该公司计划今年共向瑞士运送 50 台 XCIENT 燃料电池卡车，并于 9 月开始移交给商业车队客户。

XCIENT 由具有两个 95kW 燃料电池堆的 190kW 氢燃料电池系统提供动力。七个大型氢气罐的总存储容量约为 32.09 kg 氢气。单次加注，XCIENT 燃料电池的续航里程约为 400 公里。它的开发旨在在潜在的商业车队客户的特定要求与瑞士的充电基础设施之间找到最佳平衡。每辆卡车的加注时间大约需要 8-20 分钟。

燃料电池技术因其航程远和加油时间短而特别适合商业运输和物流。双重安装的燃料电池系统提供了足够的能量来驱动重型卡车在山区地形行驶。

除了 XCIENT 燃料电池，现代汽车还开发了一种长途牵引车单元，一次充电可行驶 1000 公里。它将配备具有高耐用性和功率的增强型燃料电池系统，瞄准包括北美和欧洲在内的全球市场。