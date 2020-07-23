Flipkart 今天宣布，收购沃尔玛印度公司 100% 股权，此举将提升 Flipkart 在 B2B 业务上的能力。收购完成后，沃尔玛印度的员工将加入 Flipkart 集团。

沃尔玛在 2007 年进入印度市场，开设 28 家 Best Price 品牌现付自运仓储零售店（类似麦德龙的 B2B 销售卖场），拥有 150 多万会员。Best Price 也是很多印度传统食品杂货店（Kirana）进货的主要渠道。

与此同时，Flipkart 还宣布推出 Flipkart Wholesale 平台，这个线上版的 Best Price 旨在改变 Kirana 的零售生态系统。Flipkart Wholesale 高级副总裁兼负责人 Adarsh Menon 表示，该公司将利用两个品牌之间的协同效应，继续专注于改造 Kirana 和中小微企业的批发体验。

并购之后，Best Price 品牌将保持独立运行，该公司还在勒克瑙和海德拉巴设立了当地配送中心。

Flipkart Wholesale 将在 8 月份推出一个单独的应用程序，专注于 Kirana 客户。

沃尔玛印度首席执行官 Sameer Aggarwal 将继续留在公司，以确保平稳过渡，之后他将在沃尔玛内部担任另一职务。

总部位于班加罗尔的 Flipkart 在过去两个月里一直在试水 B2B 业务。收购沃尔玛印度业务之后，这家电商巨头将更有筹码与 Metro、Reliance Market 包括腾讯投资的 Udaan 和亚马逊进行竞争。

目前印度在线批发战况激烈，Jio Mart 每天的订单量已经突破了 2.5 万份，很快就会超过目前最大的在线杂货批发商 BigBasket 的订单量。

上周，Flipkart 集团获得由沃尔玛领投的 12 亿美元基金注资，此次投资让公司估值达到 249 亿美元。