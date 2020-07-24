第十九届中国互联网大会开幕式以线上形式举行，华为在开幕论坛上宣布启动耀星·领航计划，助力互联网伙伴及开发者应用出海，丰富全球消费者的应用体验，并介绍了 HMS 生态及华为应用市场全球化的最新进展，目前华为终端全球月活用户达 7 亿，华为全球注册开发者已达 160 万，全球接入 HMS Core 的应用数量超过 8.1 万。

华为耀星·领航计划激励国内优秀的创新伙伴与 HMS 共同加速实现全球化发展，支持更多中国互联网创新走向全球。此前华为已面向全球推行 10 亿美元耀星计划，鼓励开发者加入 HMS 生态开展创新，已累计激励全球超过 1 万款创新应用。

华为通过 HMS Core 面向开发者开放 “芯-端-云” 能力，比如机器学习、HiAI、AR 引擎等能力。HMS Core 5.0 已面向全球上线，进一步开放华为的软硬件能力。同时，华为还为全球开发者提供一站式运营支持服务 AppGallery Connect，提供覆盖 “创意-开发-分发-运营-分析” 全生命周期的 67 项服务，助力开发者专注应用创新。

目前，华为终端云服务在全球设立六大区域中心、四大数据站点，并通过 DIGIX 创新工作室、开发者联盟、华为开发者日等平台和活动在全球各区域提供本地化服务，为中国互联网伙伴出海提供支持。