作为 一年一度的电竞盛宴，7 月 23 日，ROG 2020 新品发布会如约而至，其中 ROG 游戏手机 3 的正式发布成为整个发布会最大亮点。在成功打造了 ROG 游戏手机 2 之后，ROG 游戏手机 3 同样由腾讯游戏深度定制，为 ROG 玩家提供专属的沉浸式游戏体验，打造电竞装备标杆之作。

首发搭载骁龙 865 Plus 5G 移动平台

ROG 游戏手机 3 率先使用的高通骁龙 865 Plus 5G 移动平台，基于 7nm 制程工艺，主频高达 3.1GHz，支持全球 5G 制式与虚幻引擎 4。凭借目前高通旗舰 SOC 的强悍性能优势，ROG 游戏手机 3 在 Geekbench 测试中得分高达 3473 分，遥遥领先其他游戏手机。

高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙在发布会上强调：ROG 游戏手机 3 充分体现了高通完整的 Snapdragon Elite 游戏功能，提供超逼真的画面、超流畅的游戏以及 5G 网络加速下所带来的超快加载速度及网络响应时间，游戏玩家可在极致的视觉体验下获得高质量的巅峰性能。

核心硬件全面顶配 腾讯游戏深度定制

ROG 游戏手机 3 在核心硬件上无一不采用业界顶级规格，RAM 采用了最高 16GB 的 LPDDR5 内存，相对于 LPDDR4X，功耗更低而性能翻倍，I/O 理论传输速度提升到 6400 Mbps。ROM 方面则使用最高 512GB 的 UFS3.1 标准闪存，提供高达 23.2 bps（2.9GB/s）理论最大带宽，增强读写速率且利用深度睡眠模式降低设备功耗，延长电池寿命。ROG 游戏手机 3 还使用了 6000 毫安快充电池与 6400 万像素主摄的后置三摄组合、2400 万像素前置摄像头，配置 4Wi-FI 天线，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.1，集 “ 万千宠爱”于一身。

在运行和操作体验上，腾讯游戏深度定制的 Solar Core 3.0 游戏引擎软件结合旗舰级的硬件，为游戏的顺畅运行提供了强大保证；此外，针对 3 大游戏，腾讯游戏对 18 多个复杂场景进行了深度定制优化，使得硬件的运算调配能力得到了进一步提升，保证高帧率游戏的稳定运行和流畅体验。

在声效和画面体验上，腾讯游戏为 ROG 游戏手机 3 的声音、光效、震动等玩家高光时刻，带来了更丰富的层次感，可以随时随地感受沉浸式游戏体验；依托于 144Hz 刷新率的 AMOLED 电竞屏，多款游戏现在都有更佳的画面表现，针对性调整后的屏幕比例与多款游戏画面适配，做到了其他游戏手机无法比拟的舒适度。

270Hz 触控采样率，以及 25ms 全链路触控响应，滑动触控延时仅为 18ms，大幅提高玩家操作速度及跟手性。同时，在色彩和护眼维度上上，ROG 游戏手机 3 支持 DCI-P3 高色域，色彩精准度 Delta E<1，并且支持 10 Bit HDR，还获得了德国莱茵硬件级低蓝光护眼认证和低频闪认证，画面呈现逼真自然，护眼的同时，将以前所未有的视觉冲击力强化沉浸式游戏体验。

看到前所未有 双屏触控引爆全新体验

作为 2020 年的 ROG 电竞本旗舰机型，ROG 冰刃双屏轻薄电竞本采用了独家首创双屏设计，主屏采用了 300Hz 超高刷新率，3ms 超低延迟。刷新率相比目前主流电竞屏的 144Hz 刷新率再度翻倍。同时支持 G-SYNC™模式，有效消除游戏撕裂与卡顿。ROG 冰刃双屏轻薄电竞本通过了 Pantone®色彩认证，并且主副屏均提供了 100% sRGB 广色域，提供更为丰富细腻与准确的色彩。

作为轻薄电竞本，ROG 冰刃双屏可选配十代酷睿 i9-10980HK/ i7-10875H 处理器，8 核心 16 线程设计，睿频可高至 5.3GHz/5.1GHz，开启笔记本 5GHz 游戏新时代。多核心能够在视频渲染等创作任务中做到游刃有余，高频率则是能给游戏带来更高的帧数，两者结合，性能飙升。