国内代餐品牌 ffit8 今日宣布完成数千万首轮融资，由复星锐正资本领投，个人投资人李静、戴军跟投。

复星锐正资本董事总经理刘方未表示，复星锐正看好 ffit8 在健康食品市场的破圈能力，为新一代消费者提供全新的黑科技健康生活方式。

ffit8 创始人张光明表示，“现在年轻人的健康问题比如易胖、慢性病多，核心原因是在快节奏的生活中被迫摄入过多垃圾食品，造成整体饮食中糖和淀粉吃的太多，而严重缺乏优质的蛋白质。中国人均每日摄入蛋白质才 58.5 克，距离中国营养学会推荐的轻体力活动的成年人摄入标准还差 30% 以上。”

ffit8 将自身定义为具有黑科技蛋白质属性的年轻人潮流代餐。据悉，ffit8 创始团队是前中国奥运备战营养与体重管理顾问团队，于 2019 年 10 月正式发布 “ffit8 蛋白棒” 和 “ffit8 蛋白奶昔” 两款产品。

这款蛋白质专为中国年轻人，特别是久坐少动的互联网人群研发设计。ffit8 联合全球顶尖蛋白质研发实验室，每 100 克牛奶只提取出最优质的 0.1 克 WPI 分离乳清小分子蛋白，实现 98% 高纯度蛋白（普通的乳清蛋白大概只能做到 40%-80%），剔除了乳糖，更适合中国人的乳糖不耐受体质，既能够补充优质蛋白质，还能在低卡的前提下做到更持久的饱腹感。

从营养角度来看，ffit8 选择 “低糖优脂优蛋白” 的解决方案：通过控制糖分摄入和补充黑科技优质蛋白质，让人体的能量代谢模式从 “储能模式” 转化为 “燃脂模式”，减脂不减肌。按 ffit8 的说法，每天用其替代三餐中的任意一餐，一周平均掉秤两斤，长期坚持使用将成为年轻人的 “身材管理利器”，有效缓解长期久坐不动人群的肌肉萎缩问题。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。