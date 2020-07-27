恒生指数有限公司于 7 月 27 日推出恒生科技指数，新指数将会追踪经筛选后最大 30 间于香港上市的科技企业。包括阿里巴巴、腾讯控股、平安好医生等纳入，科技保险公司众安在线也将被纳入。

近日，有报道称水滴公司正寻求约 40 亿美元估值进行 IPO，最早于今年上市。据称该公司正与美国银行（Bank Of America）和高盛集团洽谈合作，上市计划包含水滴保险商城、水滴互助和水滴筹三大业务线。对此，水滴公司发言人陶然回应称：“公司没有明确的 IPO 计划，但会保持探索资本市场各种可能性。”

公开资料显示，水滴公司是沈鹏创立的一家保险科技公司，成立于 2016 年，以 “通过互联网科技助推广大人民群众有保可医、保障亿万家庭” 为使命。作为一家围绕大健康和保险科技布局的创业公司，水滴在中国市场建立了 “筹+互助+保险” 的生态商业模式，帮助中低收入人群建立自己的个人健康保障体系。

其实不光在国内，近日在全球市场上，保险科技也受到了资本市场的青睐。7 月初刚刚在纳斯达克挂牌上市的美国保险科技公司 Lemonade，上市首日大涨 139％，成为 2020 年迄今表现的最好的美国公司 IPO。紧接着，美国健康险服务商 GoHealth 也成功登陆纳斯达克提交招股书。

这两家保险科技企业的共同之处在于同为以科技赋能保险，是新型的互联网保险公司。但以 Lemonade 为例，该公司报告 2019 年的收入为 6730 万美元，2019 年的亏损为 1.085 亿美元，2020 年第一季度，公司实现营收仅为 2530 万美元。

值得注意的是，和众安一道同被纳入恒生科技指数的健康科技公司还包括阿里健康、平安好医生。以今年资本市场的表现来看，阿里健康 2020 年内涨幅达 155％，平安好医生涨幅 110.73％，众安在线股价涨幅 60％。

无疑，在包含了保险科技的更大范畴的健康领域，平安好医生、阿里健康和众安在线已经成为领跑者。三者服务于医疗普惠人群，并且都是成军于移动互联网时代的科技独角兽。而在业务模式上，水滴和众安都选择了以互联网保险为入口，逐步构建大健康生态。