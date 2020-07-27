据科技媒体 Entrakr 报道，印度社交媒体平台 ShareChat 在最近一次内部融资中筹集了 3500 到 4000 万美元，投资方包括 Lightspeed India。

印度政府发布的中国应用禁止令在一定程度上提高了本土应用的使用率，其中受益的就包括 ShareChat 及其新推出的短视频应用 Moj。

这轮内部融资将帮助 ShareChat 夯实其核心业务，以及继续推进可能将突破 5000 万下载量大关的 Moj，在 TikTok 缺席之后的印度短视频战场占得先机。

ShareChat 在中国应用禁令颁布几天之后就上线了 Moj，Moj 与 MX TakaTak、DailyHunt 的 Josh、Roposo、Trell、Chingari 和 Mitron 等其他短视频应用的下载量和使用量都出现了增长。

同时，ShareChat 还委托摩根士丹利为其筹集更多资金，该轮融资规模最终可能超过 1 亿美元。

目前尚不清楚 ShareChat 此前的中国投资方如顺为和小米是否也参与了本轮投资，因为中资投资现在需要印度政府的许可。

2019 年 8 月，ShareChat 完成上一轮 D 轮融资，Twitter 及现有投资者对其进行了 1 亿美元的注资。TrustBridge Partners、小米、顺为资本和印度 Quotient 都投资过这家班加罗尔社交媒体。

借由应用禁令获益，正在筹集资金的其他社交媒体应用包括 Trell，他们正在就 1000 万美元的融资目标与投资人进行谈判。本月早些时候，TikTok 模仿者 Mitron TV 在 Nexus Venture Partners 领投的一轮融资中筹集了 200 万美元。