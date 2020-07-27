超融合厂商 SmartX（北京志凌海纳科技有限公司）宣布相继完成 B+ 轮和 C 轮融资，其中 B+ 轮融资由祥峰投资领投，老股东经纬中国持续加码；C 轮融资由天创资本和华业天成资本领投，老股东方广资本继续增投。B+ 轮和 C 轮共融资 2 亿元人民币，资金将主要用于企业云新一代分布式计算和存储引擎打造，以及容器、边缘计算等创新应用场景拓展。

SmartX 成立于 2013 年，以超融合软件 SMTX OS 和 Halo 一体机形式交付超融合与分布式块存储解决方案，帮助客户快速构建高效、易扩展的 IT 基础架构。近期，SmartX 不仅携手英特尔首发 100μs 级超低延迟超融合解决方案，同时与华为、曙光等国内硬件厂商共同推出了基于国产硬件生态的新一代 IT 基础架构解决方案。

目前，SmartX 超融合解决方案已经覆盖金融领域各细分市场，以及医疗、大型制造业、商业连锁、地产等领域，并积累了大量行业客户，包括交通银行、泰康保险集团、国泰君安证券、海尔、京东方、恒大地产等国内客户，以及亚洲电视台韩国 SBS、全球电商平台供应商 Cafe24 等海外客户。其中，70% 以上的客户将 SmartX 超融合产品部署在核心生产场景。

SmartX 表示，公司将在当前超融合技术、产品以及客户优势的基础上，加大企业云架构下分布式存储、计算等关键组件的自主研发突破与创新，持续深化超融合在关键场景的应用，并加快向容器、边缘计算等创新场景的拓展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。