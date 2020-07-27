7 月 24 日，特赞举办 “共同进化：数字化企业的营销采购趋势” 闭门会，来自阿里巴巴和联合利华的品牌采购专家，红杉资本、线性资本的资方代表，一同探讨营销采购的数字化实践与趋势。活动现场也对特赞内容中台进行了详细解读。
大型企业营销采购的实践与挑战
↑ 从左至右：雪桡，阿里巴巴集团品牌创意采购 CM；杨振，特赞总裁、合伙人；圳杭，阿里巴巴集团采购部高级采购专家
↑ 张靖，联合利华北亚区采购总监
张靖提到：“创意是最难标准化的产品，而采购都想做标准化，做了标准化才能做比价，才可以做供应商的竞争等等。对我们来说，首先，希望把营销的内容服务做好分类。还有很重要的一点，怎么能够用数字化和更加量化的标准去评价、衡量创意服务供应商。”
特赞内容中台：赋能营销采购数字化未来
- 平台级创意能力
- 多快好省从创意到内容
- 内容数据资产管理
- 内容智能解析
- 内容合规检测
- 内容裂变生成
- 内容跨渠道分发
- 内容全员分发
- 内容数据分析
- 整合营销：如星巴克 GoodGood、特步少林
- 私域运营：如星巴克 OA、EF 英孚短视频、欧莱雅短视频
- 产品创新：如雪碧×力士、蒙牛包装
- 电商营销：如双 11 etc
“营销采购本身是一个特别的存在，创意是非标的，如果能够将这些东西产品化、数字化，或更可视化的呈现出来，将无形转为有形，将会大大提高整个采购的效率。特赞在这个角度给了很好的支持。” ——阿里巴巴集团品牌创意采购 CM 雪桡
“我们还是在做一个基础性的工作，先数字化，才能智能化，我们还处于数字化的探索过程中，而我相信特赞是能帮我们更早地走到那个阶段。” ——联合利华采购总监张靖
活动最后，红杉资本中国基金合伙人郑庆生，线性资本创始合伙人兼 CEO 王淮，分享了行业的数字化观察和对采购数字化的思考。王淮提到，“有一个专业的术语叫做数据的颗粒度。这个数据时代最大的意义，是让你能够低成本地获得大量高颗粒度的数据，让很多原来没有办法产生的洞察，在这种高颗粒度下造成巨大的颠覆效果。我们可以去和原来的方式做比较，看看数据颗粒度有什么大的变化，背后的洞察有没有对决策流程、质量、速度造成实质性的大改进。”
郑庆生说：“为什么我们会有市场部，会有采购部，为什么会有这些部门的划分，实际上也是跟信息颗粒度有关系的，而组织的结构跟信息分类是对应的。当信息颗粒度更小（比如很多互联网公司的组织架构），可以反复推动组织的创新。在这个场景下，接入像特赞这样的产品是非常有必要的。”
技术和数字化的进程，将为采购带来更多颠覆性的改变，而采购通过不断搭建数字化能力、获取关于自动化、机器学习等技能，能更好运用新技术、实现人机协同，从而提升采购效率及对于业务的预测性。
特赞希望通过内容中台，让创意内容成为企业增长的竞争力，与企业营销采购一起，共同进化！