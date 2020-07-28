国内在线设计协作平台创客贴宣布完成近千万美元 A+ 轮融资，由金山办公领投，老股东戈壁创投跟投。本轮融资金额将主要用于产品研发、市场推广、版权内容等相关业务的拓展。

据了解，创客贴目前已有近 3000 万用户，平台累计产出超 2 亿个设计。

自 2019 年开始，金山办公与创客贴展开全面战略合作，金山 WPS、金山文档各终端接入创客贴图片设计能力，另外金山办公也协助创客贴在品牌、用户流量、渠道等方面快速发展，本轮投资之后双方将全面推进及加深上述合作。

在产品层面，创客贴不断升级创意设计工具能力与体验，在协作、图像处理、视频编辑等方面持续沉淀核心技术、优化前端体验。在线设计工具也面向企业上线发布了 “创客贴企业版”，助力企业数字化品牌与内容管理，给企业提供集版权商业授权、协作设计、品牌管理、数字资产管理、创意制作服务的一站式的解决方案。

目前创客贴已服务超过 1 万家企业，国内多家教育、房地产、金融、科技公司都在使用创客贴平台工具用以完善企业内部品牌和营销内容的管理与协作。

创客贴 CEO 王宝臣表示，此轮引入战略合作伙伴金山办公，能够更加快速的帮助公司在品牌、市场多方面的快速提升和拓展，融资过后创客贴也将持续加大在产品研发、版权内容、市场推广的投入，加速公司发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。