今天，饿了么宣布在 120 城联手 26000 家线下门店发起 “骑士堡垒” 计划，新增 6000 余线下门店让蓝骑士临时休息，并提供简餐水饮。同时，116 名蓝骑士获得 “正义蓝骑士” 称号，并被授予金色竹蜻蜓，此前在杭州抬车救人的 12 名蓝骑士也在此之列。“蓝骑士驿站的升级和蓝骑士荣誉体系的建立刚刚开始。饿了么为拥有如此可爱、可敬的蓝骑士而自豪，日后会持续努力为他们建造坚实的堡垒，减少他们的后顾之忧。” 饿了么副总裁刘歆杨表示。

据介绍，蓝骑士驿站面向所有外卖平台的骑手开放，“通过蜂鸟接单 APP 就能定位到身边的驿站。” 蓝骑士驿站负责人顾冰心说，尤其下午 2 点到 4 点期间外卖订单较少，也不是餐厅的营业高峰，蓝骑士驿站还成为了不少骑手交流沟通的小天地。此前有媒体报道，深圳兼职跑单的基金经理骑手李重禹，常在蓝骑士驿站为其他小哥分享投资技巧，教育大家要 “正确看待风险”。

外卖骑手已经成为城市生活中不可或缺的一部分，刘歆杨表示，尽管在让骑手更好地工作和生活这件事情上，我们还有很长的路要走，但是我们希望尽自己所能，用技术力量和人文保障他们更有尊严，也非常感谢市民、商家朋友对蓝骑士的关爱和理解。“我们希望饿了么的蓝骑士，不仅可以为吃货服务，也可以为城市发光。”