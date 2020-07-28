高美基因（江苏高美基因科技有限公司）已于近期完成数千万元 Pre-A 轮融资，由南京江北新区科技投资集团旗下的高新创投独家投资。这也是高美基因由浙江高美生物科技有限公司（Gomics）与诺恩生物科技（苏州）有限公司成功合并后的第一次融资。

高美基因 CEO 卢国华表示，本次融资主要用于加速肝癌早检产品（高灵敏性和高特异性）的上市以及肝癌早筛 IVD 产品的注册申报，并持续推进消化系统肿瘤和妇科肿瘤早检技术的研发。

高美基因是一家聚焦肿瘤表观遗传学和大规模的数据分析，覆盖了肿瘤早期筛查、伴随诊断、动态监测、预后评估等方向的高新技术企业。

当前高美基因正在聚焦于癌症早检产品的研发，预计在明年年初将推出肝癌的早检技术产品。

目前高美基因正在与国内多家知名医院（四川大学附属华西医院、广州医科大学附属第一医院、浙江大学附属邵逸夫医院、苏州大学附属第一医院等）开展肝癌、肺癌、食管癌、卵巢癌等癌种的相关课题研究。

首席科学家孙德强教授表示，癌症表观遗传领域的研究，在癌症研究的多个方向上均有着极大的应用价值，除了高美目前已经应用在癌症早检方向上，还可以应用于肿瘤微环境研究、肿瘤分子分型诊断、癌症复发风险评估、癌症转移风险评估、癌症药物耐药指导、表观遗传药物开发。

卢国华表示为了推进科研合作，高美基因正式成立了科技服务事业部，尤其是在上述的课题研究上，高美基因欢迎与业内企业、临床机构、科研单位共同合作，争取尽早实现研究向技术产品转化，以造福更多的癌症高危人群和患者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。