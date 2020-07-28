天猫精灵今日宣布加入 “春雷计划”，通过阿里 AIoT 开放平台和产业链的整合能力，帮助中小家电企业以低成本、高效率实现智能化升级。

天猫精灵加入 “春雷计划” 的第一步将依托阿里巴巴 AIoT 创新中心，向浙江宁波、广东中山、福建福安三大中国著名小家电产业带提供一系列商家扶持政策，让中小企业的智能研发成本降低一半以上，把全产品线的 AI 智能化接入最快缩至 2 周。

阿里巴巴副总裁、AIoT 创新中心负责人库伟介绍：“我们计划今年内把智能产品的研发门槛从 1000 万降至 50 万。还将对合作孵化的 ‘智能新物种’ 给予营销资源、设计能力的扶持，推动爆款诞生。”

此外，天猫精灵版 “春雷计划” 还会在智慧厨房、智能健康、场景照明等领域，集中扶持产业带，帮助中小企业 “降本增效”。

阿里巴巴于 2009 年 3 月首次启动 “春雷计划”，该计划目的在于通过发挥阿里的数字化能力帮助中小企业的海内外销售、降低出海成本并为其搭建外销快车道。

本月初，阿里云 IoT、天猫精灵联合成立 AIoT 创新中心，将整合阿里巴巴包括达摩院在内的技术能力，赋能 AIoT 行业。阿里巴巴集团副总裁、AIoT 创新中心负责人库伟表示，创新中心的成立将帮助中小家电制造企业 “更低成本实现智能化升级”，并面向未来 5G 和 AIoT 时代进行产品研发和技术探索。

今年 5 月，天猫精灵宣布今年投资 100 亿元围绕天猫精灵布局 AIoT 及内容生态领域，与合作伙伴共同推出 100 款千万级智能产品，以及将接入支付宝超过 170 万的小程序，通过增值业务完成突破硬件销售的商业化尝试。