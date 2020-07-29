孟买证券交易所的公开文件显示，印度老牌媒体集团 HT Media 已经全资收购新闻集团旗下 Mosaic Media Ventures Private Limited，Mosaic 是印度商业新闻平台 VCCircle 和科技新闻门户网站 TechCircle 的母公司。

这是 VCCircle 第二次被大型集团收购。2015 年，出版《华尔街日报》、英国《泰晤士报》等知名日报的新闻集团收购了 Mosaic，收购金额未披露。

Mosaic 在 2020 财年的营业额为 1.45 亿卢比（约 194 万美元），2019 财年为 1.4 亿卢比（约合 187 万美元），18 财年为 9100 万卢比（121 万美元），在册员工约 125 人。

分析家预计 HT Media 将利用此次收购进行协同增长，一方面扩大 VCCircle 和 TechCircle 的规模，一方面增加旗下商业网站 LiveMint 的技术和内容。此外，HT Media 的影响力可以扩大 VCCircle 的数据库和研究业务。

除了运营新闻门户和活动业务外，VCCircle 还通过 VCCEdge 和 SalesEdge 提供付费研究数据库。