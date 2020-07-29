这次的成都车展成为国内乃至国际上最大的一个线下车展，各大车企及新兴新能源车势力也都发布了新车，我们在这篇文章中做了一个盘点，重点是国内的新势力。而下半年的新能源车市场，用户的选择将更加多元化，市场潜力也将被进一步激发。

荣威 R ER6 预售 16 万起，同时换上新标争夺新能源车市场

第二十三届成都国际汽车展览会，上汽荣威全新高端纯电 R 标旗下首款旗舰纯电轿车荣威 R ER6 开启预售，预售价格区间为 16-22 万元。新车可以看做是 Ei6 车型的继任者，计划于 8 月 13 日正式上市。

外观方面，新车采用了名为 “集智设计” 的上汽全新智能电动设计理念。细节方面，其采用了封闭式格栅设计，配合发动机舱盖上隆起的多条筋线，运动感十足。同时，全新 R 标的加入，也让前脸看上去更加耐看。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4724/1835/1493mm，轴距为 2715mm。

内饰方面，新车采用了环抱式驾舱设计侧，配合中控台简洁的线条以及双色内饰色调，让整体极具层次感。细节方面，该车采用了三辐式多功能方向盘、14.1 英寸 2.5D 曲面大屏、12.3 英寸液晶仪表等，进一步提升该车科技感。配置方面，新车将搭载 SKYEYE 天眼系统（可通过红外线补光技术实现刷脸启动车辆）、AR 车道级实景导航等、无线充电等，从而提升驾乘人员的用车感受。

动力方面，其将搭载一台由华域汽车电动系统有限公司所生产型号为 TZ204XS1152 的驱动电机，其最大功率为 184 马力。该车将搭载三元锂离子电池组，NEDC 工况下的能耗为 12.2kWh/100km，NEDC 续航里程达到 620km。

千呼万唤始出来，蔚来 EC6 价格公布九月交付

蔚来第三款 SUV-EC6 正式上市，售价区间为 36.8 万-52.6 万元。新车定位轿跑型纯电 SUV，分为签名版、运动版和性能版三个版本动力方面，EC6 性能版搭载前 160kW 永磁同步电机，后 240kW 异步感应电机，0-100km/h 加速仅为 4.7s；EC6 运动版搭载双 160kW 永磁同步电机，0-100km/h 加速为 5.6s。续航方面，新车可选装 70kWh 或 100kWh 电池包，最终能搭配出四种 NEDC 续航里程：425km、605km、435km、615km。

新车全系标配 Mobileye EyeQ4 自动驾驶芯片，用户可以通过订阅+远程升级的方式来使用 NIO Pilot。外观主要采用了蔚来的 “X-Bar” 家族式设计语言，极具侵略性。前脸造型和 ES6 保持一致，车身侧面和尾部，溜背式的线条搭配上翘的扰流尾带来强烈的速度感，蔚来 EC6 的风阻系数为 0.27Cd。

EC6 依然是极力打造科技风，全液晶仪表盘和纵向的大尺寸中控触摸屏，搭配三辐式 D 字型多功能方向盘。此外，新车将贯彻数字座舱理念，依旧搭载独创的车载人工智能系统 NOMI，并搭载优化过的自动辅助驾驶系统和 OTA 升级。

蔚来 EC6 集成了家族特色的 “女王副驾”（带电动推托和脚托），内置 12 个环绕音扬声器，支持智能 10 色氛围灯，同时智能香氛系统新增 3 中全新香型。

车机系统方面，蔚来 EC6 搭载人工智能伙伴 NOMI Mate 2.0，搭载首个车内全圆 AMOLED 屏幕，同时内置 11.3 英寸高清多点触摸中控屏，搭配 9.8 英寸超窄边数字仪表，支持 NIO App 智能远程车控，同时支持整车 OTA。

其内饰采用创新的 Haptex 和织物镶拼座椅，新增全新喜马拉雅棕内饰主题。另外还搭载了 Microfiber 超纤绒顶棚以及 Nappa 真皮运动方向盘。

据蔚来官方介绍，EC6 的全景天幕式玻璃天窗可隔绝 99.9% 的紫外线，同时隔绝 83% 的热量，有效解决了上述痛点。

首任车主专属权益包括：终身免费换电、终身免费质保、终身免费互联网服务、终身免费道路救援、终身免费异地加电。

小鹏超长续航智能 SUV G3i 亮相成都车展

G3i 是 G3 车型的进阶版。据了解，G3i 以强大的高通骁龙 820A 芯片为基础，搭载了小鹏汽车最新的 Xmart OS 2.0 车载智能系统。与原系统相比，新系统的运算能力提升 700%、流畅度提升 30%，极大地提升了大屏操控流畅度。

在智能能力上，小鹏表示，G3i 也将拥有与 P7 相同风格的 UI 界面、全新的小 P 形象、全新的应用生态体系服务、小 P 自定义唤醒词等 10 余项智能功能。未来 G3i 系列车型也会通过 OTA 的形式来获得更多的智能能力。

在汽车制造层，小鹏在肇庆的智能网联科技产业园能够实现生产信息可视化、设备信息可视化、工艺信息可视化、质量信息可视化。目前拥有冲压、焊装、涂装、总装、电池包（Pack）五大车间，并且于今年二季度已经开始量产小鹏 P7 车型。

在零售网络铺设层面，截至 2020 年 6 月底，小鹏汽车全国销售网点达 128 家，覆盖城市 63 座。全国服务网点已达 65 家，覆盖城市 52 座。

在售后服务体验方面，小鹏汽车精品商城即将计划上新过百款，并为用户提供电池终身质保与整车延保的服务保障。针对 P7 车型，小鹏推出 5 年/12 万公里质保，终身免费道路救援，终身流量畅享三大无忧保障；包含远程诊断、智能理赔、在线车检、智能车险服务的四大智能服务；覆盖用户保养、维修、充电、事故处理等场景的五大上门服务。

同时，在充电保障层面，作为中国首个自建超级充电站的汽车品牌，小鹏汽车超级充电站目前已经签约 200 家、覆盖城市 62 座、接入第三方充电桩数量达到 20 万+。

WEY 品牌的首款紧凑级越野 SUV“坦克 300” 亮相

WEY 品牌母公司长城汽车正式发布全新平台 “坦克·WEY”，而这一平台将率先应用于 WEY 品牌全新越野 SUV 车型，并于成都车展重磅呈现。“坦克·WEY” 是长城汽车最新打造的专业纵置非承载式越野平台，具有充满力量感的强悍动力、独树一帜的越野能力，智能化越野模式等诸多优势，承袭坦克 “陆战之王” 的美誉，更加强调力量感，将赋予产品更具征服体验的越野性。

值得一体的是，“坦克·WEY” 平台将全面覆盖 B 级到 D+级 SUV 和皮卡车型细分市场，以智能化的专业越野性能体验，助力 WEY 品牌为更多用户带来符合全球高标准的越野产品。

在 WEY 品牌自有的豪华基因和全新 “坦克·WEY” 平台的加持下，这款全新越野 SUV 将充分契合当下消费者对于城市与越野的用车场景需求，以智能豪华营造满足日常出行的高品质舒适体验的同时，通过极致的越野性能，迎合更多人对未知领域的探索渴望，势必成为 WEY 品牌冲击 SUV 细分市场的又一 “王牌利器”。

坦克 300 基于 “坦克·WEY” 平台打造，配备 “三把锁”、坦克转弯和蠕行模式的 “3” 把越野利器；专业越野所专属的非承载式车身、同级别独有的底盘透视功能以及多达 9 种驾驶模式等，让坦克 300 有着专业级越野实力。此外，智能驾驶、智能网联、智能越野以及沉浸式科技座舱等先进科技加持，也为坦克 300 赋予了更多豪华享受。

威马 EX5-Z 和威马 EX6 Plus 亮相成都车展

今年上半年，尽管面临疫情和整体经济环境下行的共同影响，但威马汽车上半年依然取得了卓越的成绩。自品牌焕新计划发布以来，威马汽车不仅实现了销量的逆势增长，同时也形成独特的 “5+6” 硬核实力。“5+6” 不仅代表了威马 EX5-Z 和威马 EX6 Plus 两款重磅产品，同时也代表了威马汽车的 5 大核心产品亮点和 6 大硬核品牌实力。

威马 EX5-Z、EX6 Plus 作为威马汽车 “科技普惠，引爆主流” 愿景下两款重磅车型，集智能交互、健康守护、极智美学、舒享空间、长驱无忧五大核心亮点于一身，充分满足了家庭用户在健康安全、智能科技方面的使用需求。

在智能交互方面，两款车从车外、车内为用户打造了全方位的 “零接触” 智趣交互体验，让用户深刻体验到 “秒懂你，0 焦虑” 的极致便捷。更令人惊艳的是，两款车还搭载了同级功能最全的 L2 级 Living Pilot 智行辅助系统和一键智能 APA 自动泊车系统，不仅可以最大限度减轻驾驶疲劳，降低安全隐患，还能为用户带来全自动的智能泊车体验。

今年突发的疫情让健康安全再度成为影响消费者购车的最关键因素之一。本次参展的两款车均搭载了威马汽车全球首创的 “CleanPro 健康头等舱”，并升级了 CN95 微米空气过滤系统和 UVC 紫外线感应净舱功能。同时还首批获得了 “CN95 健康座舱（5A 级）” 权威认证，为全家人的出行营造全方位的安全健康环境。

此外，威马汽车还通过极智美学为用户创造了家用纯电 SUV 新风向。威马 EX5-Z 全面优化了整车设计语言，并采用双 “Z” 型贯穿式封闭前格栅与侧面刀锋式扰流设计。同时新增龙胆蓝和钛灰车身颜色，完美的演绎了色彩搭配的时尚与潮流，迅速捕获了年轻用户的目光。

而在舒享方面，威马汽车有着更全面的提升。两款车都配备了超大尺寸电动全景天窗，充分满足了中国消费者对开阔视野的极致追求。多功能 Nappa 真皮座椅不仅具备 6+2 向电动调节，还支持座椅记忆调节，让每位家庭成员都能快速找到专属的舒适坐姿。

长驱无忧的电动化技术是威马汽车的核心竞争力。两款车搭载了行业独有的全车热管理 2.0 系统，配合威马自主高效三电策略，不仅能让整车在冬季节能 20%，更能保障整车行驶 16 万公里后衰减低于 5%，全面领先行业平均水平。

售价 24.9 万元起，赛力斯 SF5 高性能运动版正式上市

SERES（赛力斯）宣布赛力斯 SF5 四驱高性能运动版、赛力斯 SF5 两驱高性能运动版正式上市，市场指导价分别为 27.9 万元、24.9 万元。

随着赛力斯 SF5 高性能运动版车型的正式上市，SERES（赛力斯）向市场推出了以 “运动高性能” 为核心的产品矩阵，坚持向目标用户提供一流的运动体验，在市场中树立 SERES（赛力斯）电动实力派的标杆形象。赛力斯 SF5 四驱高性能运动版车型搭载了两台高性能电机，最大输出功率 510kW、最大输出扭矩 1040N·m，百公里加速低至 4.8s，动力强劲，媲美保时捷等百万级跑车，让跑车的加速体验变得触手可得。

赛力斯 SF5 两驱高性能运动版车型搭载了一台高性能电机，最大输出功率 255kW、最大输出扭矩 520N·m，百公里加速低至 6.8s，远超当前市场上一众性能车型。

其中，赛力斯 SF5 四驱高性能运动版主打 “运动体验+极致性能”，专为追求极致性能的发烧级用户而准备；赛力斯 SF5 两驱高性能运动版主打 “运动风格”，专为追求纯粹运动操控感的玩家所打造。

为了能给让用户持续体验到这种强加速带来的驾驶快感，赛力斯 SF5 在行驶过程中全部由电力驱动，用户只需轻踩踏板，即可享受到瞬间提速的快感。基于 SERES（赛力斯）在三电方面的技术优势，赛力斯 SF5 采用了 1.5T 涡轮四缸发动机和最大功率 90kW 永磁同步发电机作为增程器，配合容量 35 kWh 的电池包，可提供 150km 纯电续航，实现有电充电、无电加油，为用户带来里程无忧的新能源出行体验。

赛力斯 SF5 在追求运动体验、纯粹驾驶乐趣上同样不曾妥协。为了让用户充分享受到驾驶汽车带来的乐趣，SERES（赛力斯）专为用户研发了全铝合金轻量化底盘，其悬架系统、制动系统、转向系统经过欧洲赛道级底盘调教，尤其是其前双插臂赛车级悬架，一般用于高端性能车型，为用户带来了极致的运动体验。

全新领克 06 亮相，拥有插电混动版并同步开启预售

全球新高端品牌领克汽车携旗下全系车型亮相第二十三届成都车展。车展现场，领克品牌 “新都市机能 SUV” 领克 06 发布了型 Plus、劲 Pro、耀 Halo 三款车型的预售价格，区间为 12.06 万-14.06 万，已于领克商城开启线上预订。同时，首发 600 台科技先锋版，价格为 14.56 万，将于 8 月 6 日 16:06 在领克商城开启抢订，新车也届时正式上市。

面向 Z 世代用户的全新需求，领克汽车推出了新都市机能 SUV 领克 06，以欧洲品质、潮牌基因和全球审美，将为 Z 时代用户带来个性化与高价值的全新体验。领克 06 外型由城市演化而来，从多元建筑形态中汲取不规则几何线条，切割车身型面，勾勒出立体饱满的肌肉感，演绎进击姿态，表达来自都市的脉动；棱面纹理的光泽中，折射着数字社交生活灵感。

内饰上，新车采用的是环抱式座舱设计，配色方面启用了浅色系加上蓝色和荧光橙的组合，更加符合当下年轻人的审美潮流。值得一提的是， 领克 06 从设计空间到设计生活，不断进阶车内空间，依据驾乘者日常用车场景，打造全车收纳体系，满足快节奏生活下的便利所需，将设计回归本质，为全球都市年轻族群打造 “起步即豪华” 的高价值用车体验。

动力方面，新车搭载的是 1.5T 三缸发动机，最大功率为 177 马力，峰值扭矩达到了 265 牛米，与之匹配的是 7 速双离合变速箱。与此同时，新车的插电混动版在发动机的基础上增加了发电机，电动机最大功率有 82 马力，峰值扭矩达到 160 牛米，配备了三元锂电池组，纯电续航可达 55km。

在科技方面，领克 06 首发搭载了 City Captain 智能驾驶辅助系统，共包括多达 21 项智能驾驶辅助科技，可实现 L2.5 级自动驾驶。其中包括首发搭载的 RPA 一键遥控泊车、PA 智能领航系统，以及上帝之眼 540°全景影像等，为用户带来更便捷、智能的用车体验。此外， 领克 06 还在安全方面不断进阶，“首搭”RP（Rollover Protection）翻滚保护系统、“首发” 深林五重空气智能净化系统，也是领克品牌 “首配” 抗菌方向盘的车型。领克 06 从用户实际用车需求出发，把 “生命安全” 拓展到 “空气安全” 和 “车生活安全” 等层面，为用户带来更全面的安全保护。