亚洲区块链基础设施服务商 HashQuark 日前宣布已完成 A 轮股权融资。本轮融资由启明创投领投，其他投资者包括分布式资本、HashKey Capital、Hash Global、imToken Ventures 和 SNZ。

HashQuark 首席执行官李晨表示，本轮融资有助于公司充实团队力量、拓展全球市场。今年是区块链和数字金融大规模应用落地的关键时间点，接下来 HashQuark 将围绕 Ethereum2.0、Polkadot、PlatON 等底层链，发布创新产品来服务客户，并以数字金融世界基础设施为核心，陆续推出其他产品。

2018 年底起，HashQuark 开始布局发展区块链基础设施业务。HashQuark 拥有全球部署的基础设施和全天候的 Staking 生态网络，为数以千万计的用户和机构投资者提供稳定、安全、便捷的区块链基础设施服务，现已支持 30 余条主流底层链。

目前，HashQuark 已与多个全球区块链团队达成了深度合作，包括 imToken（全球知名去中心化区块链钱包）、Infinito Wallet（越南区块链钱包）、Block72（韩国区块链咨询公司）、LongHash（孵化器合作伙伴）、Slow Mist（安全合作伙伴）等，并持续为 HashKey Group 旗下生态企业提供服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。