上海– 2020 年 7 月 29 日– IMAX China Holding, Inc. 今日公布 2020 年上半年大中华区总收入为 670 万美元，毛损及经调整亏损分别为 400 万美元和 1550 万美元。

受新型冠状病毒影响，自 2020 年 1 月 24 日至报告截止日期，位于中国内地约 700 家 IMAX 影院处于关闭状态。影院停业导致票房和其他收入的损失以及疫情期间系统安装数量的减少，致使公司 2020 年上半年财务业绩有所下降。2020 年 7 月 20 日开始，在国家电影局的指导并满足其规定的安全防疫标准的条件下，中国内地的许多影院获准重新营业。

IMAX China 主席理查德·葛尔方表示：“我们很高兴看到影院能够重开并期待迎接 IMAX 粉丝们回到影院，让他们以无以伦比的观影体验观看心爱的影片，” 他还表示 ：“我们独特的轻资产模式，强劲的现金头寸和多年来严格的成本管理共同构建了 IMAX China 的财务优势，这也帮助我们成功应对了这次前所未有的影院临时关停的情况。基于广受认可的产品体验，我们相信观众们会迫不及待地重新回归他们所信任的影院品牌，尤其是以 IMAX 为代表的差异化娱乐体验， 尽情观看从现在贯穿至 2021 年的精彩电影内容。”

IMAX China CEO 陈远鹏表示:“我们相信，大片化以及中国电影工业在产出更多 ‘IMAX 类型’ 影片这两大关键趋势在疫情结束后仍将持续，这将让 IMAX China 以更有力的立足点从这次危机中崛起。上周末，初次登陆中国内地影院的《喋血战士》和《多力特的奇幻冒险》斩获 520 万人民币的 IMAX 票房，约占总票房的 10%。我们对中国电影行业的长期增长潜力保持乐观，并期待在 2020 下半年迎接我们的忠实观众们重回影院。”

IMAX China 股息

IMAX China 今天宣布，基于截至 2020 年 6 月 30 日发行中的全部股票数量，董事会同意派发中期股息约共计 700 万美元（合每股 0.02 美元）

影院网络进展

报告期内，公司在持续建立新伙伴关系的同时不断拓展现有的合作关系。其中，以与长期合作伙伴、行业领先的万达电影所签署的涉及 20 家影院的协议为首，该协议包括将万达旗下 10 家票房位居前茅的影院升级为 IMAX 激光®系统，以及将在全国新增 10 家 IMAX®影院。此外，2020 年上半年 IMAX China 也与北京环球城市大道影院及中国电影博物馆的激光升级项目签署了重要协议。截至 2020 年 6 月 30 日，新协议的签署使得 IMAX 签约待建的影院数量达到 271 家。

截至 2020 年 6 月 30 日，IMAX 影院网络在大中华区共拥有 714 套系统，其中 358 家影院为全收入分成模式，104 家影院为混合分成模式， 252 家影院为销售模式。

2020 年电影片单

截至目前，IMAX China 或 IMAX Corporation 已经公布 2020 年将上映以下影片。尽管下列影片不一定会全部在中国发行，但它们在中国的上映日期一经确认，IMAX China 将获得相应片源。在中国的上映日期确定后，公司计划会宣布并放映更多电影。若无另行说明，以下日期均为美国的上映日期。