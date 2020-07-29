在智能可穿戴领域，智能眼镜一直都是一件很特别的产品。自从 2012 年，Google Glass 开启了智能眼镜的纪元，在此后 8 年中微软、Intel、华为等多家公司，纷纷入局智能穿戴领域，但智能眼镜却远远的落在智能手表、耳机的后面，迟迟没有进入到大众的消费市场中。

“AR 智能眼镜硬件研发门槛高，应用场景不明确，消费市场教育成本高，用户友好度不够好等，且主流光学成像方案的知识产权为海外公司所有。”Mutrics 智能眼镜的市场总监张鉴韬说道，近几年市面上 AR 智能眼镜相对于技术发展有些超前化。于是来自 AAC（瑞声科技）的创业团队，在 2019 年推出了一款音频智能眼镜 Mutrics X，它删减了视觉交互功能，增加了时尚的元素和应用场景，以一种更加轻量化的方式走进消费者的生活中，为传统眼镜带来了全新的体验和价值，为用户带来了第三种随行听音体验。

据了解，目前 Mutrics 智能眼镜拥有两款产品，分别是第一代语音交互智能墨镜 Mutrics X 和专为游戏爱好者设计的 Mutrics GB-30 智能游戏眼镜。张鉴韬介绍，Mutrics X 拥有虚拟 5.1 环绕声系统，定制微型扬声器+独立音腔系统+自主研发音频算法，能够更加精确的返送出声场的空间定位；其次采用行业顶级高通 5.0 蓝牙方案+TI 音频功效，可以做到超低功耗，连续工作 8 小时以上，同时支持 aptx 低延迟高清音频编码技术，实时沉浸式享受游戏影音的畅快感；内置高灵敏度，高信噪比麦克风，保证通话质量，迅速响应 Siri，Google Alexa 等语音助手，与佩戴者之间进行实时无缝顺畅交互。

除了基本的功能之外，张鉴韬介绍，Mutrics X 在通话隐私上表现的非常优秀，且拥有很好的降噪能力。应用的场景以户外活动和室内影音游戏为主，比如冲浪，滑雪，滑板，高尔夫，钓鱼，遛狗，搭地铁等，在室内的活动可以听电子书籍，驾驶，玩手机、Switch 游戏，冥想等。

另一款则是在今年 CES 2020 期间亮相的音频智能眼镜 Mutrics GB-30。这款眼镜，它一改当下智能眼镜板材、方框、墨镜的严肃造型，用上了另类的游戏掌机元素和撞色设计。Mutrics GB-30 是一款专门为视频和游戏玩家设计的智能眼镜，眼镜结合了独特的造型、半开放式音频及防蓝光镜片多种元素。在外观设计上，Mutrics GB-30 换上了 Game Boy 游戏机画风——在 Mutrics GB-30 右侧镜腿上，可以看到十字键、圆形按键等充满童年记忆的元素，可以满足暂停/播放、接听/挂断，或者是音量调节等高频交互需求。据张鉴韬介绍，Mutrics GB-30 采用了超轻、耐用的材料，拥有世界上最薄的镜腿音腔构造，整体重量仅 32g。

同时，为了满足不同用户的个性化需求，Mutrics GB-30 允许用户自行更换镜片，比如近视用户可以更换为与自己度数匹配的近视镜片，喜欢酷炫效果的用户可以更换更加显眼的炫彩膜的镜片。Mutrics 为这款眼镜提供了两种支持 UV 400 紫外线防护的树脂镜片选择，其中，一款为防蓝光透明镜片，可以有效减少用户在煲剧、打游戏过程中蓝光对眼睛的伤害；另一款则是渐变色的偏光镜片，能够减少外界光线反射对眼睛的影响，更适合户外场景。

据了解，Mutrics 最新一代智能游戏眼镜 GB30 在 2020 年 2 月上线全球众筹平台 Kickstarter，一个月内得到了来自全球 50 多个国家 3000 多名用户的喜欢和预定。张鉴韬介绍，众筹结束后，GB30 很快投入量产，并如约在 7 月完成交货，进行全球配送。产品发售早鸟价格为 99 美金/副，最新研发的 AR 套件也将很快推向市场。

对于未来智能眼镜的发展，张鉴韬非常乐观，他表示，随着 5G 的到来，数据传输速度将大幅提升，AR 眼镜的用户体验也同样将迎来快速优化提升，AR 产业也将拥有快速发展的机遇。据华为《5G 时代十大应用场景白皮书》预计，到 2025 年 AR 的市场空间将超过 VR，达到 1510 亿美元。另据 IDC 预测，2019 至 2023 年期间，AR 眼镜的复合年增长率高达 140.9%。未来公司会将全新的 AR 智能穿戴产品推向 C 端消费市场，让人们体验智能手机之外的全新信息交互模式。张鉴韬透露，公司在布局 AR 套件光波导（衍射波导）研发，成像优化和 SLAM 算法研发，由光学博士团队主导，申请了相关专利，有效降低衍射色散导致的图像光晕感，有望对消费级 AR 智能眼镜行业解决方案进行革命性迭代升级，并不再受限于以色列 Lumus 公司相关知识产权的牵制。