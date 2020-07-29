微信官方今日发布《微信关于整治扰乱网络传播秩序突出问题的公告》，表示为切实履行主体责任，深入开展自查清理，规范自身行为、管好平台账号，切实维护好网络传播秩序，腾讯公司成立工作专班，除落实国家网信办提出的针对社会反映强烈的商业网站平台和 “自媒体” 扰乱网络传播秩序突出问题，在全国范围内开展六个方面的集中整治外，微信公众平台还将聚焦以下四个方面开展工作：

一是违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题，并严厉打击 “标题党”、恶意营销、编造散播谣言的行为，涉嫌违法犯罪的线索将举报至主管机关进一步处理；

二是健全和升级平台运营规则、管理办法，对从事上述行为的恶意账号、主体，查实后将从重处罚；

三是规范运营管理，建立导向优质、内容真实客观、“不炒作” 的良好生态；

四是完善内容保护和举报投诉机制，保护优质内容创作者权益不受侵害，助力正能量内容传播，对于举报投诉将第一时间受理。

近日，国家网信办召开专项部署会议，会议决定自 7 月 24 日起，针对社会反映强烈的商业网站平台和 “自媒体” 扰乱网络传播秩序突出问题，在全国范围内开展六个方面的集中整治。

期间，将重点解决一些商业网站平台和 “自媒体” 片面追逐商业利益，为吸引 “眼球” 炒作热点话题、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞 “标题党” 等网络传播乱象，促进网络传播秩序有明显好转。

同时，将依法依规严厉查处一批问题严重的网站平台、封禁一批反映强烈的违规账号。