7 月 29 日，“知乎·红旗 H9” 杯知乎亲历故事大赛第二季正式启动，本季大赛以 “那些造就你的人生故事” 为主题，面向全网征集亲历故事。参赛作品将经过两个月初步筛选、用户投票、评委评选，最终诞生 19 位获奖者，单人最高可获得 15 万元奖金。优秀作品有机会通过知乎盐选专栏、图书出版、影视剧包装等形式获得更多作品呈现和商业收益机会。

知乎是一个开放的综合性内容平台，有超过 2.2 亿用户分享自己的知识、经验和见解，沉淀了海量的优质内容。依托社区问答、盐选专栏等内容形式，大量创作者在知乎创作亲历故事，这些故事既折射各个职业的鲜活经验，又蕴含不同视角下的人生感悟。

2019 年，知乎举办知乎亲历故事大赛第一季，通过主题征文形式向知乎用户及全网用户开放讲述、创作故事的管道。大赛第一季共收到 7749 篇投稿创作，截至目前，共有 193 篇作品与知乎签约，其中 44 篇作品已开发成盐选专栏并上线，6 篇作品已进入图书及影视版权开发阶段。

知乎用户 “北邙” 是一名狱警，接触过上百位囚徒，也走进了这些人真实的人生。在知乎亲历故事大赛第一季，“北邙” 创作了自己的亲历故事《狱警往事》。从狱警的视角，讲述 10 个罪犯的人生百态，用真实的故事警醒生命。

该作品在大赛中荣获二等奖，随后与知乎签约，制作成盐选专栏《狱警往事：犯罪背后的人性深渊》《狱警往事 2：罪犯、作恶与自我救赎》，在知乎受到大量读者欢迎，作品评分超过 8.5 分。专栏上线半年内，创作者已获得近 70 万元分成收益。此外，知乎已经与出版社达成合作，筹备该作品的纸质书出版计划。

在第一季的基础上，知乎亲历故事大赛第二季将进一步升级赛制，比赛自 7 月 29 日正式启动，综合站内点赞及评委会投票等多重评审方式，于 9 月 20 日正式公布参赛作品评选结果。此次比赛还引入赞助商 “红旗 H9”，特设五名先锋精神奖给予创作者奖励。

顶尖的作者和作品，永远是内容行业的核心资源和稀缺资源。知乎作为最早一批内容社区，沉淀着海量的创作者和浓厚的创作氛围，而知乎亲历故事大赛正成为挖掘和输送优质内容和优秀创作者的管道，向知乎及全网源源不断地输送宝贵内容 IP 资源，让创作者获得成长和收益。