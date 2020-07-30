理想汽车启动 IPO 认购后，其备受投资人青睐，提前结束了招股并获得足够认购，筹资规模达到 9.5 亿美元。据 IPO 早知道消息，该公司将提前一天，也就是北京时间 7 月 30 日晚上市。理想汽车原定于 7 月 31 日晚在纳斯达克上市，证券代码为 “LI”。

理想汽车此前更新了赴美上市招股书，其将公开发行 9500 万股 ADS，IPO 承销商有 1425 万股 ADS 超额认购权，发行价区间为 8-10 美元。

理想汽车在 IPO 募集的同时还获得 3.8 亿美元的基石投资，认购价为 IPO 最终发行价，四位基石投资者分别是美团点评、王兴、Kevin Sunny、字节跳动，其中字节跳动将投资 3000 万美元，美团点评、王兴和 Kevin Sunny 将分别再投资 3 亿、3000 万和 2000 万美元。

根据招股书披露的财务信息，理想汽车 2020 年一季度总营收约 1.2 亿美元（8.52 亿元人民币），净亏损 1089 万美元（7711 万元人民币）。2019 年，公司总营收约为 4016 万美元（2.84 亿元人民币），净亏损约为 3.44 亿美元（24.4 亿元人民币）。

截至今年上半年，理想汽车共交付 10473 辆理想 ONE，其中第二季度交付 6604 辆。截至 2020 年 6 月，理想汽车在全国 18 座城市开设有 21 家零售中心。预计到今年第三季度，理想汽车零售覆盖城市数量将提升到 30 个城市以上。到今年年底，理想汽车零售中心数量预计将提升至 60 家。