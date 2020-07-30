TechNode Global 举办的首届 ORIGIN 创新奖已经上线两月，2020 年 8 月 31 日前，您还有机会提交提名，网址：https://technode.global/origin/innovation-awards/。

动点科技的国际品牌 TechNode Global 始终专注连接亚太地区市场，看重对科技生态系统产生影响的领导者。ORIGIN 创新奖旨在表彰整个亚太地区的创业创新精神，并推动科技社区达到更高的高度。

今年，ORIGIN 创新奖推出四大奖项类别。初创企业奖、数字化转型奖、生态系统推动者奖以及风云人物奖。

风云人物奖旨在赞扬亚太科技圈的领军人物，为创业者无私提供指导和资源的奉献者。

因此，TechNode Global 在 “ 风云人物奖 “ 类别下推出五个子类别。

优秀女性 VC

优秀女创始人

年度创始人

优秀生态环境建设解决方案

战疫创新奖

技术领域一直存在男性主导的偏见，一项调查显示，女性与男性的在科技领域的领导力得分，女性为 52.1，高于男性的 42。我们也欣慰地看到全球的学院和机构不断推出鼓励女性从事技术职业的行动和计划。

优秀女性 VC 和优秀女性创始人奖项代表了女性主导的技术创新，数字进步和商业智慧。而优秀生态环境建设解决方案旨在表彰那些为更大的事业（如社会、文化或环境问题）提供解决方案，为整个社会带来益处的公司或案例。

最后，鉴于此次危机对商业的重大影响，Origin 将特别颁发战疫创新奖，以表彰在大流行期间在抗击疫情方面表现杰出的公司。

如何参与

所有提名都接受自荐和他人推荐。我们在每个类别中寻找符合以下标准的优秀创新者。

创业公司类别的入选标准：

被提名企业必须是在亚太地区的公司或在亚太地区运营的公司。

被提名企业应具有商业化产品。

被提名企业融资不应超过 B 轮（即接受从无融资到 B 轮）

时间安排

提名期：2020 年 6 月 1 日 – 8 月 31 日

专业评审：9 月 1 日 – 10 月 31 日

ORIGIN 峰会 x ORIGIN 创新大奖：2020 年 12 月至 2021 年 1 月

有关 ORIGIN 创新大奖的更多信息，请访问：technode.global/origin/origin/innovation-awards