近日，国内第三方数据机构 QuestMobile 发布中国移动互联网半年大报告，报告显示，受半年疫情影响，全网月活用户在 5 月份达到 11.64 亿之后，6 月份微微回落，月均 MAU 11.55 亿（2019 年月均 MAU 11.35 亿；2018 年月均 MAU 11.09 亿），用户时长、用户打开 app 个数，较去年同期稳中有涨，各领域也出现不同趋势。

但在全系增长迟滞的情况下，在线阅读领域却 “杀出一匹黑马”。在中国移动互联网实力价值榜 “ App 用户规模千万级玩家” 赛道中，疯读小说在 6 月以 2488.18 万的 MAU 排名第 59，同时也是细分领域免费在线阅读榜单前 3，仅次于番茄免费小说和七猫免费小说，而此前排名前列的米读小说却暂未上榜。

据悉，疯读小说是触宝在 2019 年在国内孵化的原创免费网络文学阅读产品。主要提供原创网文小说，与其他免费在线阅读产品不同的是，疯读小说的优势在于其独家自制内容，以及借助自主研发的长内容 AI 智能推荐引擎为读者提供智能匹配。

随着泛娱乐、大文娱战略的不断深入，在线免费阅读领域资源争夺更加激烈，除了拥有内容优势以外，算法技术也是不可忽略的一个重要因素。不知疯读小说是否可以守住自己的位置，更上一层楼。