7 月 30 日下午，移动互联网在线教育平台趣记忆媒体发布会在北京北大博雅国际酒店隆重举行。发布会上，世界记忆总冠军、趣记忆品牌创始人王峰提出，接下来趣记忆将围绕 “打造学生人人必备的记忆神器” 方面，加大教育科研技术投入，打造优质课程和学科知识记忆内容资源，用方法和科技让学习更高效，学生记忆效率提升一点，每天也可以早睡一点！并宣布已完成近 4000 万天使轮融资。

趣记忆于去年获得了由网龙华渔领投、顺为资本跟投的近 4000 万战略融资。据悉，此次融资是趣记忆品牌的首次战略融资。趣记忆能够在短时间内获得数千万的投资注入，一方面是凭借品牌自身系统专业的记忆法优势和一流的教育教研团队，另一方面得益于两位创始人王峰和刘苏在世界记忆领域取得的斐然成绩和巨大影响力。趣记忆将以本轮融资为契机，用专业的记忆产品和优质的服务提升用户体验，全力打造以科学记忆和科技双驱动的 K12 在线教育平台。

据了解，趣记忆是国内首个应用科学记忆法的移动互联网学习平台，旨在借助互联网技术、将专业的记忆课程输送给全国的教育机构和学生，通过线上线下相结合的方法，实现教学的标准化、学习的个性化和效果的可量化，帮助中国学生轻松记忆、高效学习。截至目前，趣记忆的用户已遍布全国 29 个省份，超过 120 个城市，其凭借在教育领域的积极创新和在记忆领域的极佳口碑，在 2019 年先后获得由中国网颁发的 “智慧教育品牌” 及中国教育科技大会授予的 “创新创业新锐奖” 两项荣誉，并于今年 1 月成功入选教育部 APP 备案名单。