7 月 30 日，实时互动云服务商声网 Agora 举办了主题为 “实时互动云行业首个体验质量标准 XLA” 的线上媒体分享会，声网 XLA 产品经理曹跃在会上宣布声网推出 RTE（实时互动云）行业首个体验质量标准—XLA（Experience Level Agreement），并表示声网希望通过 XLA 质量标准的发布有效解决 RTE 行业的实时互动体验质量无章可循、不可衡量、无保障的痛点，进一步推动 RTE 行业建立标准化、透明化的体验质量标准。

RTE推动全民线上的背后：实时互动体验质量缺乏行业应用标准

2020 年，新冠肺炎疫情成为人们挥之不去的阴影，国内疫情虽然得到了很好的控制，但目前 “外防输入、内防反弹” 的疫情防控压力仍然很大。可以说新冠肺炎依然在持续的影响着我们的生活。但幸运的是，移动互联网时代，我们的工作、学习、娱乐都可以通过实时互动技术以及无处不在的互联网进行线上化。

声网 XLA 产品经理曹跃表示，声网的实时互动云服务已经覆盖教育、社交、直播、医疗、金融、IoT 等 10 余行业 100 多种场景。在实时互动赋能各行各业的同时，RTE 行业也仍然存在很多挑战，其中最受企业关注的一个痛点就是：随着线上实时互动需求的爆发，RTE 行业也在快速发展，但实时互动的体验质量却没有建立严格的、标准化的体验质量标准。这样的痛点主要体现在三个方面：

1、当在线教育、社交直播等领域的音视频互动场景中，用户体验很糟糕时，企业却无法定义究竟怎样的音视频互动体验是不太好的，甚至很差的，因为这在实时互动云行业并没有清晰标准定义。

有些厂商会承诺一些指标，但往往都是比较虚的、不可衡量的指标，例如 5 分钟通

话成功率，5 分钟才能通话成功，用户早跑光了，这样的指标何谈成功率？

在企业使用实时互动云服务的过程中，因为质量问题导致系统故障，造成损失，难

以获得合理的赔偿，因为行业没有赔付标准，什么情况才能赔，怎么赔都没有清晰定义。

基于这样的行业痛点，声网在经过多年的研发、打磨、改进和验证后，声网正式宣布推出了 RTE 行业首个实时互动体验质量标准 XLA，希望推动 RTE 行业的实时互动体验质量走向标准化，透明化，助力实时互动行业建立体验质量标准，为终端用户带来更高质量的实时互动体验。

四大指标保障实时互动体验质量 开创 XLA 标准化服务模式

什么是 XLA？XLA 又具体包含了哪些指标？曹跃在媒体分享会上进行了详细介绍：“XLA（Experience Level Agreement），即体验质量等级协议，是声网基于用户的实时互动体验，率先设计并推出的首个实时互动质量指标体系及标准，XLA 包括面向开发者以及企业级客户的运维体验质量，同时也面向终端用户使用实时互动的体验质量。与电信行业服务等级协议 “SLA” 不同的是，XLA 不仅关心实时互动的可用性和服务质量，还关注用户的体验质量，同时这也是第一个将质量保证焦点由设备转移到人的标准。”

XLA 主要包含四项体验指标，即 5s 登陆成功率、600ms 视频卡顿率、200ms 音频卡顿率和 400ms 网络延时达标率，四个指标的月度达标率（1-不达标切片总时长/月度总时长) 均需超过 99.5%。5s 登录成功率是指登录成功耗时需小于 5 秒才算合格，这项指标主要考验实时互动的可用性与等待体验；600ms 视频卡顿率与 200ms 音频卡顿率主要考验实时互动过程中流畅性体验；400ms 的网络延时指标面向音视频互动的实时性，延时需低于 400ms。

四项指标的计算方式很透明，可查可验证，为了保持指标与用户体验对齐，声网还为用户提供查询和验证方式：用户可以通过声网的水晶球查询所有指标详情，还可以通过接口调用数据，自行验证。

同时，声网还制定了明确的赔付标准，如有指标没有达标，声网将为企业客户进行赔付，根据具体的不达标情况，免除月度账单部分甚至全部费用，而非提供音视频分钟数抵用券，为企业提供真实、切合实际的有效保障。

曹跃表示，定义实时互动体验质量标准看似只是几个指标，但实际背后承载了声网团队长期的付出。XLA 质量标准的推出，是经过上百名技术专家针对全链路数据反复打磨、改进、验证，

经历了 10 个版本的反复迭代，适配了 50+网络模型、200+国家与地区的优化、6000+终端体验的优化以及全链路 1 万亿分钟的数据打磨。

XLA 质量标准的推出一方面为实时互联网的企业带来了有效的保障，另一方面将帮助 RTE 行业掀开实时互动质量定义与评价的迷雾，声网通过清晰、透明的各维度质量指标来定义行业服务标准，推动 RTE 行业的实时互动体验质量从混乱、不可衡量的走向准确透明、标准化，同时 “不设门槛”、“标准服务”、“达标率严苛”、“超高赔付” 等特性，未来也有望推动 RTE 行业开启 XLA 标准化服务模式。

曹跃在媒体分享会的最后表示，XLA 的发布只是一个开始，未来声网将围绕实时互动体验质量投入更多的研发与探索。