氢燃料电池技术及其车型，也正在经历卧薪尝胆的黎明前夜积累，等待着市场爆发的时刻。中国政府在 2019 年提出到 2030 年建成 1000 座加氢站、燃料电池车规模达到 100 万辆的目标。所以，未来前景是非常看好的，而现在就是修炼内功的时候。
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