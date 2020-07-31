Facebook 发布了 2020 财年第二季度未经审计财报。该公司第二季度营收为 186.87 亿美元，比去年同期的 168.86 亿美元增长 11%；净利润为 51.78 亿美元，比去年同期的 26.16 亿美元增长 98%。

Facebook 第二季度来自于广告业务的营收为 183.21 亿美元，同比增长 10%；支付及其他服务费营收为 3.66 亿美元，同比增长 40%。

2020 年 6 月，Facebook 每日活跃用户人数平均值为 17.9 亿人，比去年同期增长 12%；截至今年 6 月 30 日，Facebook 月度活跃用户人数为 27.0 亿人，比去年同期增长 12%。

2020 年 6 月，Facebook 服务（包括 Facebook、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户人数的平均值为 24.7 亿人，同比增长 15%；截至今年 6 月 30 日，Facebook 服务的月度活跃用户人数为 31.4 亿人，同比增长 14%。

Facebook 首席执行官 Mark Zuckerberg 表示：“在这个充满挑战的时期，我们很高兴能为小企业提供实现在线增长和成功所需要的工具。当人们不能总是当面交流之际，他们可以依靠我们的服务来保持联系，这让我们感到自豪。”