休闲食品企业甘源食品（甘源食品股份有限公司）今日顺利登陆深交所中小板，发行价为 38.76 元/股，开盘大涨 41.9%，总市值超过 51 亿元。

成立于 2006 年的甘源食品专注于休闲食品研发、生产和销售。公司把中国传统小吃与现代科技相融合，并持续进行产业升级。基于对这一创新理念和行业机遇的认同，2015 年，红杉资本中国基金在 A 轮投资了甘源食品，为企业第一大机构投资人。

甘源食品的招股书披露，2017 年至今，甘源食品迎来快速发展期，营收、净利均稳中有升。据悉，IPO 完成后，公司拟进一步投资其生产线建设项目、营销网络升级及品牌推广项目、电子商务平台建设项目、信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化生产线技术改造项目等六大领域。

甘源食品致力于经销 + 电子商务两条腿走路，产品销售已覆盖至全国各地区，形成了以经销商为主，电子商务为辅的营销体系。甘源食品在天猫、京东等各大主流电商平台上开设了多家线上旗舰店，近年来线上收入保持较快发展。

甘源食品董事长严斌生表示：“2015 年底，甘源食品成功引入红杉中国的投资，为市场建设与品牌发展注入了新的动力。如今，随着消费升级的持续，市场对行业不断提出新要求。此次 IPO 将为甘源食品的未来发展奠定良好基础，进一步增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。甘源食品将利用已有的品牌、技术等优势以及募集资金投资项目的建设，继续巩固和扩大主导产品的市场占有率和行业领先地位，强化公司产业链综合优势，争当休闲食品产业龙头股。”