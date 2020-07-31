标准化资产 TAMP（全托管资产管理平台）服务商栖盟科技宣布于近日获得来自青松基金的千万级人民币 Pre-A 轮投资。

栖盟科技成立于 2018 年，是国内首家以净值化资产作为核心、为有财富管理需求的金融机构及独立理财师提供全流程 TAMP 解决方案的金融科技服务商。公司通过为渠道建立以数字化系统为基础，资产筛选、资产诊断、内外部培训及中后台支持等全业务流程赋能为核心的解决方案，帮助渠道更高效地管理客户及资产、并提供更专业化的投资解决方案。

栖盟科技开发了三大体系产品——探普云、探普研究院和探普学堂。探普云是为财富管理全场景赋能的 TAMP 服务平台，贴合金融公司业务流程进行合规线上化，使所有理财顾问的营销工具以 “探普云” 系统为入口，完成财富管理线上展业业务流、并打通和积累的所产生的数据。

探普学堂是栖盟科技旗下的财富管理实战课堂，提供从专业知识、展业技巧到实战操练等一系列成长课程，并将最终结果与实际产能挂钩。系列课程涵盖了主流基金策略和分类、资产配置和组合投资理论，基金及基金组合评价、客户异议时的展业技巧、存续服务中如何打造信任关系，并针对提升产能提供一对一辅导。对于有转型需求但缺乏指导的个人理财师，探普学堂还开设了证券基金投资基础营、特训营，以训练营的方式从理论到实操，手把手解决面对客户的实际问题。

探普学堂还通过探普云平台，在内容和科技上实现创新结合，比如母子直播间——每周，平台都会邀请业内专家开设讲座，理财师可以以专属链接邀请自己的客户，形成一个独立的子直播间，实时与客户交流答疑。

探普研究院，则是栖盟科技旗下的标准化资产研究平台，为栖盟科技全业务链提供知识和专业支持，包括基金评价和筛选、基金组合策略的研究与开发、产品存续和尽调服务、基金组合诊断与优化，并以专业导师角色参与探普学堂的实战课程。

此轮融资后，栖盟科技将继续深耕科技、培训和产品研究三大领域，升级打造以科技赋能为切口，以专业知识培训为抓手，以实际产能提升为核心目标的 “科技赋能＋产能提升+研究支持” 综合解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。