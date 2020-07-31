工业柔性物流服务商斯坦德机器人于近期完成 1 亿元 B 轮融资，本轮融资由光速中国和源码资本联合领投。本轮资金将主要用于产品线升级、量产和海外市场拓展等方面。2018 年 10 月，斯坦德机器人获得国科嘉和获数千万元人民币 A 轮融资。2020 年 5 月获奇绩创坛战略投资。上述两轮融资也均首次对外披露。

据介绍，经过 4 年的发展，斯坦德机器人已经完成对 3C 行业头部客户的全覆盖，即在客户具体项目场景中批量化部署机器人，并实现机器人调度管理系统与 MES 的数据联通，及工业柔性物流的市场价值验证。

未来发展方面，斯坦德将实行 “T 型” 战略，在纵向和横向上实现全场景、跨行业渗透。纵向上，基于生产工艺逐步解耦化，斯坦德会从覆盖单个工序或车间场景拓展到覆盖整厂生产制造环节，打破工厂内数据孤岛，实现物流与工艺协同，为客户提供跨工艺车间、跨楼层、跨厂房的全场景端到端解决方案，进一步形成在 3C 行业项目场景的价值闭环。横向上，斯坦德将拓展到汽配、新能源等其他行业的物流自动化场景，扩大产品服务的覆盖范围。

进行跨行业的横向拓展需要满足不同行业客户的需求，斯坦德注重通过提高解决方案技术的通用性来降低交付成本，实现了在软件层面形成车载操作系统、云端物流系统的可拓展能力，进而打造一个可跨行业调用的物流数据中台。

横向拓展的另一个重要内容，是进军工业自动化程度更高、物流自动化需求广泛的海外市场，目前斯坦德已在日本、美国实现小批量项目落地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。