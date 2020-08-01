2020 年，充电桩行业正迎来各方势力的跑步入场。股价涨了 3 倍、一跃成为全球领先汽车生产商的特斯拉，今年将在中国布局 4000 个超级充电桩，数量是过去 5 年建设总量的两倍；国网、南网、宝马、宁德时代等电网企业、车企、新能源巨头大手笔投入只为分羹；华为、阿里巴巴等科技企业也强势入局……他们的目标只有一个，抢占充电桩万亿市场。