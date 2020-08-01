近日，Softbank 日本软银集团旗下子公司，软银能源，与奥动新能源正式达成战略投资合作。

作为全球换电模式开创与引领企业，奥动新能源在换电技术与城市分布式储能领域拥有全球 1000 多项核心专利，深耕换电服务多年，已积累大规模商业化运营经验。软银能源认为，奥动新能源具备远大的发展潜力。

软银能源首席执行官 Shigeki Miwa 先生表示：奥动换电商业运营，是从可持续发展角度来促进汽车工业网联化、自动化、共享化、电动化的关键，为电动汽车市场未来发展前景的突破作出贡献。奥动换电，通过将可再生能源转换为车辆行驶里程的方式，实现了电能分时转换。软银能源非常高兴能与奥动合作，通过电池与可再生能源的结合应用，带来电能运输范式转变，共同为实现低碳社会可持续发展而努力。

奥动新能源董事长兼首席执行官蔡东青先生表示：换电逐步成为新能源汽车补能主流模式，是国家新能源与新基建双战略支持发展的重要产业。奥动拥有全球领先的换电技术与换电站产品，一直专注为新能源汽车提供绿色能源高效补给技术与服务运营的整体解决方案。

软银能源高度重视可再生能源的推广和利用，对能源领域技术和模式创新的项目独具慧眼，发现并支持奥动新能源的发展。基于上述共同的长远发展愿景，双方通过资本为纽带建立战略合作。未来，软银能源与奥动新能源将携手为全球车辆电动化提供绿色能源补给服务解决方案，助力全球迈向低碳经济与社会可持续发展的未来。