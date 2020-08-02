东风汽车集团有限公司在武汉发布了旗下高端新能源乘用车品牌 “岚图” 的发展战略，并且亮相了首款概念车 VOYAH i-Land。从 2021 年起，岚图每年将向市场投放不少于一款新车型。未来 3-5 年，岚图的产品将覆盖轿车、SUV、MPV 以及跨界车、高性能车等各个细分市场。
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