字节跳动创始人张一鸣今天发布公司全员信，表示公司面对的外部压力较大，应对团队 “力争最好的结果”，尽管 “很多细节还不能在大范围内说”，但他还是希望同步一下他的想法。

全员信中其中提到 CFIUS（美国海外投资委员会）认定字节跳动必须出售 TikTok 美国业务，TikTok 美国业务或因行政命令让 TikTok 产品在美国被封禁。张一鸣说，字节跳动不认同这个决定，“因为一直以来我们都坚持确保用户数据安全、平台中立性和透明度。”

他还表示，“考虑到当前的大环境，我们也必须面对 CFIUS 的决定和美国总统的行政命令，同时不放弃探索任何可能性。我们尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保 TikTok 能继续服务美国用户。”

这家科技公司应该是微软。微软日前在一篇博客文章中表示，在公司首席执行官 Satya Nadella 与美国总统特朗普对话后，其 “准备继续进行收购 TikTok 的商谈”。