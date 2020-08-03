近日，华为成功举办华为自动驾驶网络技术峰会，与来自复旦大学、浙江大学、西安交通大学、东北大学、苏州大学等多所高校的教授共同探讨自动驾驶网络产业的发展前景、标准定义与前沿技术，并宣布成立华为数通自动驾驶网络联合实验室。

华为数通自动驾驶网络联合实验室以 “像改变汽车一样改变网络” 为愿景，目标是打造 “产-学-研” 技术合作平台，促进网络自动驾驶技术科研成果转化。

华为数通自动驾驶网络实验室首席架构师韩涛在技术峰会上指出，网络消除人工断裂点迈向自动驾驶，需要跨越 4 大技术鸿沟：“以网络语言作为主要编排方式” 与 “以业务意图驱动，网络智能推荐” 之间的鸿沟；“业务正确性人工校验，层层评审” 与 “智能仿真校验、多级回滚保障、业务秒级就绪” 之间的鸿沟；“故障被动响应，多工具辅助，人工恢复时间长” 与 “故障主动发现，智能定位，自动闭环” 之间的鸿沟；“人工经验巡检，网络优化滞后” 与 “基于业务体验，AI 持续预测的健康度体系，持续优化” 之间的鸿沟

根据目前已识别的技术方向，华为数通自动驾驶网络联合实验室将在意图感知和理解、智能推荐和决策、网络仿真演算、数字孪生等领域进行重点投入，加速自动驾驶网络的落地。